Эти красители для яиц на самом деле опасны: чем их заменить

Какие красители опасны

По словам химика Аллы Ищенко, все искусственные красители, продаваемые в пакетиках, нужно тщательно изучать на состав.

Наиболее опасными среди пищевых красителей являются те, которые содержат Е102, Е110, Е122 и Е124.

"Среди них мы можем выделить Е110, который является производным веществом, проявляет канцерогенные свойства, то есть может вызвать рак", - рассказывает эксперт.

Некоторые из этих е-шек могут провоцировать гиперактивность у детей и ухудшение их внимания.

Вызвать рак может и краситель Е124. Он запрещен в Соединенных Штатах Америки, Финляндии, Норвегии и еще в ряде стран.

"Все пищевые красители, указанные на этикетках, вызывают аллергические проявления, могут оказывать свое негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт", - отметила эксперт.

Конечно, краситель наносится на скорлупу, но она обладает свойством трескаться и оставаться на руках, когда мы чистим яйца.

Чем заменить искусственные красители

Следует красить пасхальные яйца с помощью натуральных красителей. Самый популярный - луковая шелуха, которая дает насыщенный коричневый цвет. Но не только:

для получения зеленого цвета подойдет шпинат,

для золотисто-желтого - куркума,

для фиолетового - черника,

для коричневого - кофе,

для красного - клюква.

Чтобы выкрасить яйца, следует сварить их в насыщенном растворе. Если краска не берется, оставьте готовые яйца постоять несколько часов в "цветной воде".