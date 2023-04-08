Эти красители для яиц на самом деле опасны: чем их заменить
Покраска яиц к Пасхе - давняя украинская традиция. Какие только способы не придумывают, чтобы сложить самую оригинальную пасхальную корзину. Однако следует знать и помнить, что некоторые из красителей могут представлять реальную опасность для здоровья.
Как не стоит окрашивать яйца, узнайте в материале Styler ниже.
Какие красители опасны
По словам химика Аллы Ищенко, все искусственные красители, продаваемые в пакетиках, нужно тщательно изучать на состав.
Наиболее опасными среди пищевых красителей являются те, которые содержат Е102, Е110, Е122 и Е124.
"Среди них мы можем выделить Е110, который является производным веществом, проявляет канцерогенные свойства, то есть может вызвать рак", - рассказывает эксперт.
Некоторые из этих е-шек могут провоцировать гиперактивность у детей и ухудшение их внимания.
Вызвать рак может и краситель Е124. Он запрещен в Соединенных Штатах Америки, Финляндии, Норвегии и еще в ряде стран.
"Все пищевые красители, указанные на этикетках, вызывают аллергические проявления, могут оказывать свое негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт", - отметила эксперт.
Конечно, краситель наносится на скорлупу, но она обладает свойством трескаться и оставаться на руках, когда мы чистим яйца.
Чем заменить искусственные красители
Следует красить пасхальные яйца с помощью натуральных красителей. Самый популярный - луковая шелуха, которая дает насыщенный коричневый цвет. Но не только:
- для получения зеленого цвета подойдет шпинат,
- для золотисто-желтого - куркума,
- для фиолетового - черника,
- для коричневого - кофе,
- для красного - клюква.
Чтобы выкрасить яйца, следует сварить их в насыщенном растворе. Если краска не берется, оставьте готовые яйца постоять несколько часов в "цветной воде".
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