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Эти красители для яиц на самом деле опасны: чем их заменить

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Суббота 08 апреля 2023 16:45
Эти красители для яиц на самом деле опасны: чем их заменить Какие красители опасны (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Покраска яиц к Пасхе - давняя украинская традиция. Какие только способы не придумывают, чтобы сложить самую оригинальную пасхальную корзину. Однако следует знать и помнить, что некоторые из красителей могут представлять реальную опасность для здоровья.

Как не стоит окрашивать яйца, узнайте в материале Styler ниже.

Какие красители опасны

По словам химика Аллы Ищенко, все искусственные красители, продаваемые в пакетиках, нужно тщательно изучать на состав.

Наиболее опасными среди пищевых красителей являются те, которые содержат Е102, Е110, Е122 и Е124.

"Среди них мы можем выделить Е110, который является производным веществом, проявляет канцерогенные свойства, то есть может вызвать рак", - рассказывает эксперт.

Некоторые из этих е-шек могут провоцировать гиперактивность у детей и ухудшение их внимания.

Вызвать рак может и краситель Е124. Он запрещен в Соединенных Штатах Америки, Финляндии, Норвегии и еще в ряде стран.

"Все пищевые красители, указанные на этикетках, вызывают аллергические проявления, могут оказывать свое негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт", - отметила эксперт.

Конечно, краситель наносится на скорлупу, но она обладает свойством трескаться и оставаться на руках, когда мы чистим яйца.

Чем заменить искусственные красители

Следует красить пасхальные яйца с помощью натуральных красителей. Самый популярный - луковая шелуха, которая дает насыщенный коричневый цвет. Но не только:

  • для получения зеленого цвета подойдет шпинат,
  • для золотисто-желтого - куркума,
  • для фиолетового - черника,
  • для коричневого - кофе,
  • для красного - клюква.

Чтобы выкрасить яйца, следует сварить их в насыщенном растворе. Если краска не берется, оставьте готовые яйца постоять несколько часов в "цветной воде".

Раньше мы писали о досадных ошибках в выпекании паски, которые могут испортить настроение и праздник.

Также узнайте, какие дрожжи лучше всего подходят для паски.

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