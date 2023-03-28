Ці автомобілі витрачають найменше палива: список для водіїв (фото)

Suzuki Baleno 1.0

Ця модель хетчбека в середньому витрачає палива 4,2 літра на 100 кілометрів. Експерти кажуть, що крім економії, ця модель також пропонує невисоку ціну, практичний дизайн та зручне керування.

Фото: carmagazine.co.uk

Volkswagen Up! 1.0 S/S 60

Це також хетчбек, середня витрата палива якого складає 4,2 літра. Варто зазначити, що ця модель є досить надійним транспортним засобом, а також має ряд переваг, включаючи живе управління та доступну ціну.

Фото: tech.carta.ua

Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive

Ця автівка за 100 кілометрів їзди витратить приблизно 5 літрів палива. Для досить сильного гібридного двигуна така витрата не є великою. До речі, багато експертів відзначають, що цією моделлю приємно кермувати.

Фото: motor.mapfre.es

Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Середня витрата палива на 100 км для Honda Jazz складає 4,2 літра. Цей хетчбек давно відомий як практичний та економний транспортний засіб. Фахівці кажуть, що гібридна версія з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором буде особливо вигідною.

Фото: nationwide-cars.co.uk

Vauxhall/Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex

Дизельна модель хетчбека в середньому потребує 4,18 літра палива на 100 кілометрів. З усіх попередників ця модель має найбільш зразкову економічність, що зазначали експерти.

Фото: greenfleet.net

Suzuki Celerio 1.0

А ця автівка витрачає пального ще менше, ніж її попередня. Середня витрата палива на 100 км для Suzuki Celerio складає 4,07 літра. Але потрібно розуміти, що при таких витратах потужність двигуна не є високою.

Фото: uk.wikipedia.org

Skoda Octavia 2.0 TDI 115

Ця модель поєднує в собі справжнє комбо, адже вона є досить потужною, проте водночас витрачає всього 4 літри на 100 кілометрів. Ця машина - точно для людей, які часто їздять на великі відстані та хочуть скоротити витрати на паливо.

Фото: accelerationtimes.com

Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Тепер цифра середньої витрати стає ще меншою ніж 4 літри. Компактний японський кросовер витрачає всього 3,93 літра на 100 кілометрів. Такий результат дає економний бензиновий двигун та електромотор. Завдяки своїм розмірам і високій здатності маневрувати, автомобіль чудово підходить для міської їзди та паркування в обмежених просторах.

Фото: suzuki-ignis.infocar.ua

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Ця автівка дуже схожа за характеристиками із Suzuki Ignis. На 100 кілометрів відстані вона споживає 3,92 літра.

Фото: accelerationtimes.com

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Цей автомобіль займає перше місце в рейтингу найекономніших машин, тому що на 100 кілометрів витрачає всього 3,91 літра. Toyota Yaris Cross - це також компактний гібридний кросовер, який містить спеціальну силову установку з бензинового двигуна, який працює як генератор електромотора.

Фото: toyota.com.ua