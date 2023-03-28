Эти автомобили тратят меньше всего топлива: список для водителей (фото)

Некоторые водители вынуждены заправлять свое транспортное средство чуть ли не через день, потому что машина нуждается в большом количестве топлива. Однако существуют марки и модели, не тратящие много бензина, газа или дизеля.
Какие автомобили наиболее экономны в этом смысле, рассказали эксперты сайта What Car.
Эта модель хэтчбека в среднем тратит топлива 4,2 литра на 100 км. Эксперты говорят, что помимо экономии, эта модель также предлагает невысокую цену, практичный дизайн и удобное управление.
Фото: carmagazine.co.uk
Это также хэтчбек, средний расход топлива которого составляет 4,2 литра. Стоит отметить, что эта модель является достаточно надежным транспортным средством, а также имеет ряд преимуществ, включая живое управление и доступную цену.
Фото: tech.carta.ua
Этот автомобиль за 100 километров езды потратит примерно 5 литров топлива. Для достаточно сильного гибридного двигателя такой расход не слишком большой. Кстати, многие эксперты отмечают, что этой моделью приятно управлять.
Фото: motor.mapfre.es
Средний расход топлива на 100 км для Honda Jazz составляет 4,2 литра. Этот хэтчбек давно известен как практичное и экономное транспортное средство. Специалисты говорят, что гибридная версия с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором будет особенно выгодна.
Фото: nationwide-cars.co.uk
Дизельная модель хэтчбека в среднем нуждается в 4,18 литра топлива на 100 километров. Из всех предшественников эта модель имеет наиболее примерную экономичность, как отмечали эксперты.
Фото: greenfleet.net
А этот автомобиль тратит топлива еще меньше, чем предыдущий. Средний расход топлива на 100 км для Suzuki Celerio составляет 4,07 литра. Но нужно понимать, что при таких затратах мощность двигателя не высокая.
Фото: ru.wikipedia.org
Эта модель сочетает в себе настоящее комбо, ведь она достаточно мощная, однако одновременно тратит всего 4 литра на 100 километров. Эта машина - точно для людей, которые часто ездят на большие расстояния и хотят сократить расходы на топливо.
Фото: accelerationtimes.com
Теперь цифра среднего расхода становится еще меньше 4 литров. Компактный японский кроссовер тратит всего 3,93 литра на 100 километров. Такой результат дает экономичный бензиновый двигатель и электромотор. Благодаря своим размерам и высокой способности маневрировать автомобиль прекрасно подходит для городской езды и парковки в ограниченных пространствах.
Фото: suzuki-ignis.infocar.ua
Этот автомобиль очень похож по характеристикам с Suzuki Ignis. На 100 км расстояния она потребляет 3,92 литра.
Фото: accelerationtimes.com
Этот автомобиль занимает первое место в рейтинге самых экономных машин, потому что на 100 километров тратит всего 3,91 литра. Toyota Yaris Cross - это также компактный гибридный кроссовер, содержащий специальную силовую установку из бензинового двигателя, работающего как генератор электромотора.
Фото: toyota.com.ua
Раньше мы рассказывали, какие модели семейных автомобилей часто ломаются.
Читайте также, как правильно управлять машиной во время дождя, чтобы не попасть в ДТП.