Ці авто найчастіше викрадають в Україні. Перевірте, чи входить ваше до списку

Яка ситуація по Україні

У 2023 році загалом було зафіксовано 809 випадків автовикрадення, але найбуремнішим у цьому сенсі став 2022 рік. У той період 7 907 автівок були викраденими.

За кількістю автоугонів протягом 2021-2023 років у регіонах лідирують:

Донецька область - 2 663

Луганська область - 1 906

Запорізька область - 1 454

Харківська область - 1 040

Дніпровська область - 955

Найменша кількість випадків викрадення авто в Івано-Франківській області - всього 33. А в Києві було зафіксовано 797 звернень.

Які авто викрадають найчастіше

Найчастіше викрадають легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли. Водночас викрадачі звертаються до "екзотики" та привласнюють тракторні причепи, хоча кількість таких випадків порівняно невелика - 34.

А от автопричепи викрадають у понад 10 разів частіше. У 2023 році таких випадків було зафіксовано понад 500.

Кількість викрадених легкових автомобілів сягає майже 10 000, вантажних - 1 810, а мотоциклів - 747.

Найпопулярніші серед крадіїв марки авто

У цьому аспекті склалася така статистика:

ВАЗ - 135 випадків

MERSEDES-BENZ - 41 випадок

ГАЗ - 34 випадки

Volkswagen - 32 випадки

RENAULT - 25 випадків

ЗАЗ - 19 випадків

HYUNDAI - 18 випадків

Nissan - 18 випадків

Toyota - 17 випадків

Інші - 470 випадків

Стосовно моделей, то найчастіше автовикрадачі привласнювали ВАЗ-2107, 21063 та 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat і Renault Duster.