Що робити, якщо з авто вкрали номери, або ж вони загубились: першочергові поради водіям

Помітити втрату номерних знаків, особливо коли з машини зник лише один із них, можна не одразу. Приємного в цій ситуації мало, однак і смертельного нічого немає.

Про те, як можна втратити номерний знак, навіщо їх крадуть та що робити, коли номер з машини зник, читайте далі в матеріалі Styler.

Як можна втратити номерний знак

Згідно з даними сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, втрата державних номерів автомобіля - досить поширене явище. В Україні водії щодня "позбуваються" кількох сотень номерів.

Це може статись через:

неякісне кріплення (рамки й т.ін.)

швидку їзду (коли потік повітря "зриває" номер)

погодні умови та їхні наслідки (зливи, калюжі, снігові замети тощо)

викрадення

Навіщо викрадають номерні знаки

Умовно причини, які спонукають особу викрасти чужий номерний знак, можна розділити на чотири категорії.

Хуліганство

Дрібні хулігани можуть зняти з машин кілька номерів за ніч. Якщо постраждала не тільки ваша автівка, але й сусідська, варто пошукати номерні знаки в радіусі близько 150 метрів (кількох дворів від місця парковки).

Їх можуть кинути просто неба, сховати в щілинах між гаражами, під купою гілок чи сміття, засунути у старі тріснуті дерева, викинути в урну чи сміттєвий контейнер.

Колекціонування

Поціновувачі "красивих" і нестандартних номерів збирають власні колекції та знімають, зазвичай, один із номерних знаків.

Шахрайство

Шахраї найчастіше вимагають викуп - залишають під двірником записку з номером телефону, за яким потрібно подзвонити аби "домовитись".

Якщо ж десь на машині був зазначений телефон водія (так інколи роблять для зв'язку з власником під час продажу машини або паркування в людних місцях), викрадачі номерного знаку можуть зателефонувати вам самі.

Подальше використання

Найнебезпечніший варіант - викрадення номерного знаку задля подальшого використання (вчинення протиправних дій, злочинів).

Що робити, коли номер з машини зник

Якщо ви помітили, що з машини зник номерний знак, не панікуйте. Перш за все оцініть ситуацію і подумайте - випадковість це, чи викрадення. Згадайте також, коли востаннє бачили номер на місці.

Наприклад якщо днями була негода і ви їздили глибокими калюжами, номерний знак могло просто "змити". Тоді можна спробувати пошукати його самотужки:

проїхатись маршрутом, в межах якого номер міг загубитись, ретельно досліджуючи полотно дороги та її узбіччя (їхати краще не на власній машині, адже їзда без номерних знаків карається штрафом)

написати оголошення про втрату й розповсюдити його у соціальних мережах (у сильну негоду на одній ділянці дороги номерні знаки часом втрачають десятки автомобілів і хтось може підібрати ваш номер разом з іншими)

звернутись до поліції та уточнити інформацію (можливо хтось знайшов ваш номер і передав до найближчого відділення)

Якщо ж від вас вимагають викуп - очевидно, що це крадіжка. У такому разі потрібно одразу телефонувати в поліцію й повідомляти про факт злочину. Після цього варто уважно оглянути територію навколо (часто номери ховають не далі 100-150 метрів від місця події).

За умови, що номер не знайдено і ви певні, що цього не станеться, необхідно звернутись до найближчого територіального сервісного центру МВС для перереєстрації автомобіля та одержання нових номерів.

Перереєстрація транспортного засобу

Адміністратори сервісного центру МВС проводять перереєстрацію транспортного засобу у разі втрати державного номерного знаку за зверненням власників машини.

Необхідні документи:

паспорт громадянина України

копія ідентифікаційного коду

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Крім цього необхідно надати:

пояснення щодо обставин втрати (якщо номери були загублені)

довідку, видану у відділенні Національної поліції (якщо номерні знаки були викрадені)

Якщо власником транспортного засобу є юридична особа, потрібен також акт службового розслідування.

Обов'язковою умовою здійснення перереєстрації є наявність самого автомобіля - послуга передбачає огляд транспортного засобу фахівцем Експертної служби.

Попри те, що їздити без номерних знаків (навіть коли бракує лише одного з двох) не можна, доведеться ризикнути. Якщо дорогою вас зупинить представник патрульної поліції, ви маєте повідомити йому, що їдете на перереєстрацію транспортного засобу в сервісний центр МВС.

По завершенню всієї процедури адміністратор сервісного центру видасть вам:

нові номерні знаки

нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля

Що відбувається зі старими номерами

Під час перереєстрації автомобіля старі номерні знаки стають недійсними.

Тому якщо номер "повернувся" до вас уже після процедури, його необхідно передати у сервісний центр МВС.