Ці ароматизатори забруднюють повітря в приміщенні більше, ніж свічки

Ароматизовані воскові мелтси хоч і створюють приємну атмосферу вдома, але можуть приховувати небезпеку для здоров’я. Вчені розповіли, як такі ароматизатори можуть впливати на ваше самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Що відомо про воскові мелтси

Воскові мелтси - це ароматні шматочки воску, які використовуються для створення приємного запаху в приміщенні. Вони стають все популярнішими завдяки своїй простоті у використанні та різноманіттю ароматів.

Мелтси плавляться за допомогою спеціальної лампи або нагрівального приладу, випускаючи при цьому ніжний аромат, який наповнює кімнату.

Однією з головних переваг воскових мелтсів є те, що вони не потребують використання гнота, тому прості в догляді та довго зберігаються.

Вони виготовляються з натурального воску, що робить їх більш екологічними та безпечними для здоров’я.

Чим вони небезпечні

Доктор наук Нусрат Юнг розповів, що такі ароматизатори можуть забруднювати повітря в приміщенні більше, ніж свічки.

"Те, що ми виявили, було несподіваним - значне утворення наночастинок у повітрі, які могли б вплинути на якість повітря в приміщенні, чого споживачі могли б не очікувати", - йдеться у повідомленні.

Також було виявлено, що продукт містять більшу концентрацію ароматних олій, ніж свічки, виділяють більше летких органічних сполук (ЛОС), які називаються терпенами. Вплив був вищим у погано вентильованих приміщеннях.

До того ж сполуки, що виділяються ароматичними продуктами, такими як очисники та масляні дифузори, можуть призвести до утворення забруднюючих речовин, які називаються наночастинками.

Дослідження показало, що розплави ароматичного воску виробляли втричі більше наночастинок, ніж свічки, досягаючи такого ж рівня наночастинок у три нанометри або менше, що й внутрішні печі та дизельні двигуни. Тим часом розплави воску без запаху не виробляли терпенів і не призводили до утворення наночастинок.

Доктор філософії Брендон Бур зазначив, що наночастинки м ожуть подразнювати дихальну систему та призводити до запалення легень та серцево-судинних наслідків.

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