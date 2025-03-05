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Эти ароматизаторы загрязняют воздух в помещении больше, чем свечи

Среда 05 марта 2025 14:35
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Эти ароматизаторы загрязняют воздух в помещении больше, чем свечи Чем вредны ароматизированные восковые мелтсы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ароматизированные восковые мелтсы хоть и создают приятную атмосферу в доме, но могут скрывать опасность для здоровья. Ученые рассказали, как такие ароматизаторы могут влиять на ваше самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.

Что известно о восковых мелтсах

Восковые мелтсы - это ароматные кусочки воска, которые используются для создания приятного запаха в помещении. Они становятся все популярнее благодаря своей простоте в использовании и многообразию ароматов.

Мелтсы плавятся с помощью специальной лампы или нагревательного прибора, испуская при этом нежный аромат, который наполняет комнату.

Одним из главных преимуществ восковых мелтсов является то, что они не требуют использования фитиля, поэтому просты в уходе и долго хранятся.

Они изготавливаются из натурального воска, что делает их более экологичными и безопасными для здоровья.

Чем они опасны

Доктор наук Нусрат Юнг рассказал, что такие ароматизаторы могут загрязнять воздух в помещении больше, чем свечи.

"То, что мы обнаружили, было неожиданным - значительное образование наночастиц в воздухе, которые могли бы повлиять на качество воздуха в помещении, чего потребители могли бы не ожидать", - говорится в сообщении.

Также было обнаружено, что продукт содержат большую концентрацию ароматных масел, чем свечи, выделяют больше летучих органических соединений (ЛОС), которые называются терпенами. Влияние было выше в плохо вентилируемых помещениях.

К тому же соединения, выделяемые ароматическими продуктами, такими как очистители и масляные диффузоры, могут привести к образованию загрязняющих веществ, называемых наночастицами.

Исследование показало, что расплавы ароматического воска производили в три раза больше наночастиц, чем свечи, достигая такого же уровня наночастиц в три нанометра или меньше, что и внутренние печи и дизельные двигатели. Между тем расплавы воска без запаха не производили терпенов и не приводили к образованию наночастиц.

Доктор философии Брэндон Бур отметил, что наночастицы могут раздражать дыхательную систему и приводить к воспалению легких и сердечно-сосудистых последствий.

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