Ці аналізи потрібно здавати усім щороку, щоб уникнути хвороб

Регулярні аналізи та обстеження допомагають на ранніх стадіях виявити хвороби, запальні процеси й інші проблеми організму та вчасно почати лікування. Відповідні аналізи потрібно здавати кожному раз в рік.
Про це повідомила дерматолог Анастасія Санницька в Instagram.
Загальний аналіз крові з формулою
Такий аналіз дає загальне значення про організм. Він дозволяє діагностувати захворювання, пов'язані з анемією, інфекціями, запаленням, а також порушення згортання крові та раком.
Загальна біохімія крові + інсулін
Аналіз допоможе попередити цукровий діабет, проблеми з печінкою та жовчним міхуром та нирками.
Обстеження покажуть загальний білок крові, альбумін - це "будівельний матеріал" для всього організму.
Ліпідограма
Дане обстеження допоможе попередити атеросклероз. А це своєю чергою допоможе запобігти інфаркту, інсульту та жовчекам'яну хворобу.
Тиреотропний гормон і антитіла до тиреопероксидази
Це показник щитоподібної залози, яка є головною метаболізму. Тому дуже важливо контролювати її стан.
Вітаміни
Необхідно регулярно здавати загальний вітамін D, вітамін В12, B9, феритин, трансферин, залізо сироваткове, загальний Са, Mg і Zn.
Дефіцит цих вітамінів та мінералів відповідає за здоров'я всього організму, а зокрема нервову систему, шкіру та волосся.
Лікар зазначила, що цей список аналізів для здорових людей, яких нічого не турбує і немає ніяких скарг на здоров’я. Однак, якщо ж у вас є хронічні захворювання, чи генетична схильність до них, то лікар може додати ще інші показники, після збору анамнезу.
"В залежності від того, яку лабораторію ви оберете, будуть різні нормативні значення. Тому я завжди рекомендую обирати одну лабораторію, і завжди у ній здавати. Для того аби було просто порівнювати ваші показники в динаміці", - йдеться у повідомленні.
У будь-якому віці необхідно проходити такі обстеження:
Важливо пам'ятати, що запобігти захворюванню завжди легше, ніж його лікувати.
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