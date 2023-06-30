Ці аналізи потрібно здавати усім щороку, щоб уникнути хвороб

Список аналізів

Загальний аналіз крові з формулою

Такий аналіз дає загальне значення про організм. Він дозволяє діагностувати захворювання, пов'язані з анемією, інфекціями, запаленням, а також порушення згортання крові та раком.

Загальна біохімія крові + інсулін

Аналіз допоможе попередити цукровий діабет, проблеми з печінкою та жовчним міхуром та нирками.

Обстеження покажуть загальний білок крові, альбумін - це "будівельний матеріал" для всього організму.

Ліпідограма

Дане обстеження допоможе попередити атеросклероз. А це своєю чергою допоможе запобігти інфаркту, інсульту та жовчекам'яну хворобу.

Тиреотропний гормон і антитіла до тиреопероксидази

Це показник щитоподібної залози, яка є головною метаболізму. Тому дуже важливо контролювати її стан.

Вітаміни

Необхідно регулярно здавати загальний вітамін D, вітамін В12, B9, феритин, трансферин, залізо сироваткове, загальний Са, Mg і Zn.

Дефіцит цих вітамінів та мінералів відповідає за здоров'я всього організму, а зокрема нервову систему, шкіру та волосся.

Кому необхідно регулярно здавати аналізи

Лікар зазначила, що цей список аналізів для здорових людей, яких нічого не турбує і немає ніяких скарг на здоров’я. Однак, якщо ж у вас є хронічні захворювання, чи генетична схильність до них, то лікар може додати ще інші показники, після збору анамнезу.

"В залежності від того, яку лабораторію ви оберете, будуть різні нормативні значення. Тому я завжди рекомендую обирати одну лабораторію, і завжди у ній здавати. Для того аби було просто порівнювати ваші показники в динаміці", - йдеться у повідомленні.

У будь-якому віці необхідно проходити такі обстеження:

УЗД органів черевної порожнини та малого таза - один раз на 1–2 роки

Рентгенографія органів грудної клітки чи флюорографія за показами

Тестування на гепатити В, С і ВІЛ, якщо людина у групі ризику (був контакт із кров’ю чи біологічними рідинами, є часта зміна статевих партнерів, манікюр нестерильними інструментами)

Огляд стоматолога - двічі на рік.

Важливо пам'ятати, що запобігти захворюванню завжди легше, ніж його лікувати.