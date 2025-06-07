Ці актори - українці, але всі думали, що вони з Росії: топ-10 імен

Катерина Варченко

Катерина відверто розповіла, що довго стикалася з хвилею хейту - її часто плутали з росіянкою, і ця плутанина неабияк дратувала.

Насправді ж вона - з українських Прилук, і дуже пишається своїм корінням.

Катерина Варченко (фото: instagram.com/varchuha)

Акторка згадала, що свого часу працювала у спільних проєктах, де поряд з нею знімалися й російські актори - вони приїжджали на зйомки до України.

Але сама Катерина за межі країни "по рублі" не їздила.

"У мене завжди було достатньо роботи вдома", - підкреслила вона.

Ганна Кузіна

Анна Кузіна - українська акторка, яку багато хто пам’ятає за роллю Яни Семакіної в популярному російському серіалі "Універ".

Колись вона справді довго працювала в Москві, але згодом повернулась додому - до Києва, де й продовжила акторську кар’єру.

Після початку повномасштабної війни Анна не стримувалася у висловлюваннях: вторгнення Росії вона назвала воєнним злочином, а Путіна - "кінченим психопатом" і "терористом".

Ганна Кузіна (фото: instagram.com/anna_kuzina_official)

Сергій Стрельніков

Сергій Стрельніков - один із тих українських акторів, про яких часто помилково думали, що він "російський", хоча насправді це далеко не так.

Як сам зізнається, ніколи не жив у Росії, не планував там залишатися й завжди повертався до рідного Києва.

"Я ніколи не був російським актором, не жив там. Завжди повертався до Києва. Я ніколи не планував пов’язувати себе з Росією. Я зробив вибір", - чітко підкреслює Стрельніков.

Сергій Стрельніков (скріншот)

У 2016 році він ще знявся у російському проєкті "Муххабат", де виконав роль радянського офіцера. Але це стало для нього своєрідним фіналом: "Хотілося голосно бахнути дверима там. Зрозумів, що більше ноги моєї там не буде".

І хоча у РФ йому діставались винятково головні ролі, актор наголошує – для нього завжди було принципово, щоб його сприймали саме як українського актора.

"Я проти Росії, я не знімаюся там. Росія - ворог. Для мене все просто. За роботу, як художника, мені, напевно, не соромно. Але мені хочеться просто викинути цей пласт своєї роботи як покарання самого себе. Це мій внесок. Забути про це. Проїхали", - каже він.

Валерія Ходос

Дружина Стрельнікова, акторка Валерія Ходос, яку глядачі знають за серіалами "Подаруй мені щастя" та "Не зарікайся", свого часу також знімалася в російських проєктах. Сама зізнається: тоді кар’єра здавалася важливішою за принципи.

Проте після початку повномасштабної війни Валерія переглянула свої погляди. Відтоді - жодної співпраці з РФ.

"Так, колись це була інфантильність. Але зараз я твердо знаю, з ким і за що я", - зізналася зірка.

Валерія Ходос (фото: instagram.com/v.khodos​​​​​​​)

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова запам’яталась глядачам завдяки ролі у серіалі "Кадети", де вона грала дівчину суворовця Іллі Синіцина - персонажа, втіленого актором Борисом Корчевніковим, який нині активно підтримує політику Путіна.

Попри успіх у російському проєкті, Атанасова свідомо відмовилась від подальшої кар’єри в Москві.

За її словами, після зйомок їй не раз пропонували залишитися працювати в Росії, але вона щоразу обирала інше.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

"Пропонували. Було дуже багато проєктів паралельно, але я завжди в той час обирала театр і свою країну. Я не хотіла там залишатися. Не було таких бажань. Зніматися - так. Тобто я приїхала (в Росію), знялась і поїхала", - згадує акторка.

Її вибір був чітким і зрозумілим: не шукати долі в РФ, а будувати життя й кар’єру вдома - в Україні.

Анна Кошмал

Акторка Анна Кошмал - уродженка Києва, яку довгий час пов’язували з Росією через участь у низці російських проєктів. Серед них - "Свати", "Відображення любові", "Три кольори любові" та "Добра душа".

Та після 24 лютого акторка рішуче порвала з минулим: жодних зйомок у РФ. Хоч росіяни й досі надсилають їй запрошення, Кошмал чітко дала зрозуміти - в країну-агресорку вона не поїде.

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Катерина Кузнєцова

Її впізнають за серіалами "Кухня", "Знахар" і "Вампіри середньої смуги". Кузнєцова жила в Москві, навіть мала там квартиру. Але з початком війни все змінилося - вона обрала Україну.

Роботу в Росії припинила, а свою нерухомість продавати не поспішає - не хоче платити податки країні, що бомбить її Батьківщину.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino​​​​​​​)

Влад Нікітюк

Киянин Влад Нікітюк знімався в таких відомих російських проєктах, як "Мажор" і "Се ля ві". Проте з початком великої війни все стало на свої місця.

24 лютого актор почав писати колишнім колегам з РФ, щоб дізнатися, хто вони насправді. Більшість - мовчали.

"Я ніколи з ними не дружив і знав чому. Зараз - тим більше. Хотів би деяким обличчя набити", - не стримує емоцій Нікітюк.

Влад Нікітюк (фото: instagram.com/niki_vlad​​​​​​​)

Міла Сивацька

Киянка, яка стартувала в російському шоу-бізі та стала зіркою серіалу "Гранд", сьогодні повністю переглянула свою позицію.

Каже: "Колись вірила в російську казку". Тепер же Міла - рішуча антипутінська акторка, яка не має нічого спільного з російським кінематографом.

Міла Сивацька (фото: instagram.com/mila_sivatskaya​​​​​​​)

Любава Грєшнова

Народилася в Харкові, але тривалий час знімалася в Росії. Грала головні ролі в серіалах "З чистого аркуша" та "Повернення". Через це її часто приймали за "свою" в РФ.

Проте навіть тоді, за її словами, особливої прихильності до країни-агресора не відчувала.

Тепер - остаточна крапка: вона засуджує війну й Росію, і не планує повертатися до їхнього екрану.

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova​​​​​​​)