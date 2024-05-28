Ці 9 додатків вважаються найкращими для відеодзвінків та конференцій

Zoom One

Завдяки ребрендингу компанія Zoom перетворила свою надзвичайно популярну систему відеоконференцій на інтегровану платформу бізнес-комунікацій.

На додаток до аудіо- та відеоконференцій тепер у ньому є інструменти розшифровки дзвінків та спільної роботи на базі штучного інтелекту, такі як інтеграція пошти та календаря, ведення нотаток, текстовий чат та віртуальні дошки.

Він також пропонує торговий майданчик з великим та постійно зростаючим каталогом додатків, які інтегрують Zoom One зі стороннім програмним забезпеченням.

Кому підійде

Мета Zoom One - знизити "вартість за перемикання", саме так Zoom описує втрату продуктивності, коли вам доводиться перемикатися між кількома програмами для виконання повсякденних завдань.

Якщо вам подобається ідея проводити більшу частину свого часу в одній програмі, Zoom One може підійти для вас. Цей інтегрований підхід дозволяє додатку конкурувати з такими бізнес-екосистемами, як Google Workspace та Microsoft 365 з Teams.

Плюси

Легке у використанні

Наскрізне шифрування

Конкурентоспроможна ціна

Безліч інтеграцій

Zoom AI Companion пропонує розшифровку та переклад зустрічей практично в реальному часі

Мінуси

Нерівномірна функціональність під час інтеграції стороннього програмного забезпечення

Деякі параметри складно знайти у веб-інтерфейсі

Ілюстрація

Intermedia AnyMeeting

Intermedia AnyMeeting - це привабливий і простий у використанні сервіс, що має достатню кількість функцій, що підходять для будь-якої компанії.

Додаток має віртуального помічника на базі штучного інтелекту, який забезпечує досить якісне розшифрування відеоконференцій і навіть може відмічати дії на основі того, що було сказано під час розмови.

Крім того, незважаючи на всю повноту, вартість AnyMeeting знаходиться на одному рівні з цінами більшості конкурентів.

Кому підійде

Єдине застереження може полягати в тому, що в ньому немає деяких функцій, орієнтованих на вебінари, такі як кімнати для обговорення.

Плюси

Дозволяє ділитися своїм екраном із браузера

Інноваційна функція таблиць

Автоматична транскрипція

Дозволяє вам поділитися своєю клавіатурою та мишею з іншими

Мінуси

Бракує переговорних кімнат

Підтримка вебінарів - окремий продукт

Ілюстрація

Webex by Cisco

Webex належить Cisco і має унікальну особливість: користуватися перевагами інтеграції з багатою екосистемою інструментів, обладнанням мережевого гіганта та інтелектуальними системами конференц-залів. В результаті це ідеальне рішення для деяких найвідоміших компаній.

Кому підійде

Не думайте, що для використання Webex вам знадобиться велика кількість персоналу. Незважаючи на те, що він має кілька помилок у цінах порівняно з деякими іншими послугами, він цілком здатний масштабуватися від малого бізнесу до великих підприємств і всього, що між ними.

Якщо вашими пріоритетами є надійна підтримка та практично необмежені можливості зростання, Webex може стати ідеальним вибором.

Плюси

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

Потужні функції спільного використання додатків та інтерактивної дошки

Запис у хмару включено

Транскрипція у реальному часі

Переговорні кімнати

Крута та корисна функція "Реакції"

Мінуси

Переказ у режимі реального часу оплачується додатково

Відносно дорого

Обмежено 10 ГБ хмарного сховища

Ілюстрація

RingCentral Video

RingCentral Video - це платформа для відеоконференцій та спільної роботи, яку надає компанія RingCentral. Вона призначена для бізнесу та корпоративних користувачів, пропонуючи широкий набір інструментів для відеодзвінків, обміну повідомленнями, спільного використання файлів та інших форм командної взаємодії.

Однією із привабливих особливостей є щедра безкоштовна цінова категорія, яка дозволяє проводити зустрічі за участю до 100 осіб тривалістю до 24 години за раз.

Кому підійде

Якщо ви шукаєте рішення для відеоконференцій, добре інтегроване з бізнес-системою VoIP, RingCentral - чудовий вибір. Обидві функції вбудовані в одну програму з привабливим інтерфейсом користувача.

Крім того, воно забезпечує більше можливостей без жодних витрат, ніж будь-яка інша система. Однак майте на увазі, що він ще не має всіх можливостей, які є у більш зрілих конкурентів.

Плюси

Учасники можуть приєднуватись до дзвінків без встановлення програмного забезпечення

Для участі у дзвінках не потрібний обліковий запис

Щедрий безкоштовний план

Програми для всіх основних платформ, включаючи Інтернет

Можна легко перемикати пристрої під час відеодзвінка

Мінуси

Немає інструментів модератора питань та відповідей, спільного використання миші та клавіатури

Немає інструментів модератора питань та відповідей, спільного використання миші та клавіатури

Немає унікальної URL-адреси для входу до облікового запису

Незручне керування завданнями

Ілюстрація

Google Meet

Єдиний спосіб приєднатися до конференцій Google Meet - через веб-браузер. Хоча така можливість на перший погляд може здатися обмеженням, насправді це може бути найбільшою перевагою.

Оскільки немає спеціальних клієнтів, які потрібно завантажувати та встановлювати, Google Meet має бути доступним кожному, хто має сучасний браузер, незалежно від платформи ОС. Звичайно, не завадить і те, що Meet інтегрується з надзвичайно популярним набором програм для підвищення продуктивності Google Workspace.

Кому підійде

Якщо ваша компанія не використовує Google Workspace, швидше за все, ним користуються деякі ваші партнери або клієнти. Це має бути достатньою причиною, щоб розглянути його, враховуючи, наскільки легко він інтегрується з календарями та електронною поштою користувачів Workspace

Крім того, Meet - це надійне рішення для відеоконференцій з одним із найнижчих бар'єрів для входу.

Плюси

Щедра безкоштовна версія

Включає спільну роботу над документами

Повністю працює на вашому браузері

Автоматично зберігає записи зустрічей на Google Диску

Інтегрується з іншими програмами Google Workspace

Мінуси

Для бізнес-функцій потрібне членство в Google Workspace

Немає вбудованої функції розшифрування

Ілюстрація

GoToMeeting

GoToMeeting пропонує гарний баланс між функціями та вартістю. Додаток включає конкурентоспроможні функції, такі як інтелектуальне розшифрування і необмежений запис в хмару. Він також інтегрується з календарями Google Workspace та Microsoft 365.

Кому підійде

Як автономне рішення для відеоконференцій GoToMeeting є надійною пропозицією, але в ньому відсутні деякі функції, необхідні для відеоконференцій загального призначення.

Програма найкраще підходить для таких випадків використання, як вебінари, контакт-центри та дистанційне управління ІТ, особливо в поєднанні з іншим програмним забезпеченням GoTo для цих ринків.

Плюси

Працює на всіх платформах

Корисний розумний помічник

Необмежений запис у хмару

Анотації під час спільного використання екрану

Мінуси

Віртуальні фони вимагають окремого безкоштовного продукту

Не вистачає функцій дошки

Ілюстрація

ClickMeeting

ClickMeeting виділяється серед інших тим, що орієнтований на клієнтів, які насамперед хочуть проводити вебінари та інші великомасштабні презентації. На відміну від інших сервісів, він може масштабуватися до аудиторії до 1000 учасників (хоча не всі зможуть брати активну участь).

Він також пропонує просторе онлайн-сховище для записів зборів, тому люди, які не змогли бути присутніми на сеансі в реальному часі, можуть мати можливість відтворити його пізніше.

Кому підійде

Якщо вам подобаються вебінари або ви шукаєте рішення для відеоконференцій для онлайн навчання, вам обов'язково варто подивитися на ClickMeeting.

З іншого боку, якщо ви очікуєте, що ваші користувачі братимуть участь у великій кількості однорангових відеодзвінків або конференцій з невеликою кількістю учасників, вам, ймовірно, краще підійде інший продукт.

Плюси

Інтерфейс користувача швидкий і простий у навігації

Безліч функцій для організаторів вебінарів та заходів

Вбудована підтримка прямих трансляцій

Інтуїтивна спільна робота з файлами

Може впоратися з величезною аудиторією

Мінуси

Непримітний конференц-зв'язок загального призначення

Бракує автоматичної транскрипції

Відносно дорого

Ілюстрація

Microsoft Teams

Microsoft має звичку постійно додавати функції до своїх продуктів, і Teams не є винятком. Він пройшов шлях від скромного початку до гіганта командної спільної роботи та основної частини пакету Microsoft 365.

Що ще важливіше, на відміну від деяких конкурентів (таких як Slack), це також повнофункціональна система відеоконференцій, яка підходить для набагато більшого, ніж просто відеодзвінки віч-на-віч.

Кому підійде

Якщо ви вже використовуєте Teams - і особливо якщо ви клієнт Microsoft 365 - це може бути все програмне забезпечення для відеоконференцій, яке вам потрібно.

З іншого боку, якщо ви не повністю дотримуєтеся підходу Microsoft і все, що вам потрібно - це відеоконференції, рекомендується знайти інший додаток.

Плюси

Широкі можливості налаштування

Тісно інтегрований з іншими додатками Microsoft Office

Безліч варіантів інтеграції

Включено до облікових записів Microsoft 365 Business та Windows 11

Мінуси

Найбільш ефективний у середовищі, орієнтованому на Microsoft

Розділений дизайн може перешкоджати відкритому діалогу

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Zoho Meeting

Привабливість Zoho Meetings полягає у його низькій ціні. На відміну від багатьох сервісів у цьому огляді, він пропонує безкоштовний рівень, який дозволяє проводити збори за участю до 100 учасників. Він також легко інтегрується з рештою програмного забезпечення для бізнесу Zoho.

Кому підійде

Zoho може стати вашим універсальним магазином бізнес-додатків, і якщо ви вже приєдналися до ширшої екосистеми Zoho, вам слід поглянути на Zoho Meetings. Це також може задовольнити ваші потреби, особливо, якщо у вас обмежений бюджет.

Плюси

Дешевий

До 25 одночасних відеопотоків

Підтримує віртуальні фони

Включає реакції

Корисні розшифровки та ідеї на основі штучного інтелекту

Мінуси

Складне налаштування штучного інтелекту

Потрібні додаткові завантаження для доступу до необхідних функцій

Потрібні інвестиції у велику екосистему Zoho

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