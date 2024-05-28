Эти 9 приложений считаются лучшими для видеозвонков и конференций

С развитием технологий и изменениями в рабочем процессе, вызванными глобальной пандемией COVID-19, видеозвонки и онлайн-встречи стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Сегодня существует множество сервисов, которые предлагают разнообразные функции для проведения виртуальных встреч, от простых видеозвонков до комплексных конференций.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag.
Благодаря ребрендингу компания Zoom превратила свою чрезвычайно популярную систему видеоконференций в интегрированную платформу бизнес-коммуникаций.
В дополнение к аудио- и видеоконференциям теперь в нем есть инструменты расшифровки звонков и совместной работы на базе искусственного интеллекта, такие как интеграция почты и календаря, ведение заметок, текстовый чат и виртуальные доски.
Он также предлагает торговую площадку с большим и постоянно растущим каталогом приложений, которые интегрируют Zoom One со сторонним программным обеспечением.
Кому подойдет
Цель Zoom One - снизить "стоимость за переключение", именно так Zoom описывает потерю производительности, когда вам приходится переключаться между несколькими приложениями для выполнения повседневных задач.
Если вам нравится идея проводить большую часть своего времени в одном приложении, Zoom One может подойти для вас. Этот интегрированный подход позволяет приложению конкурировать с такими бизнес-экосистемами, как Google Workspace и Microsoft 365 с Teams.
Плюсы
Минусы
Иллюстрация
Intermedia AnyMeeting - это привлекательный и простой в использовании сервис, обладающий достаточным количеством функций, подходящих для любой компании.
Приложение имеет виртуального помощника на базе искусственного интеллекта, который обеспечивает достаточно качественную расшифровку видеоконференций и даже может отмечать действия на основе того, что было сказано во время разговора.
Кроме того, несмотря на всю полноту, стоимость AnyMeeting находится на одном уровне с ценами большинства конкурентов.
Кому подойдет
Единственное предостережение может заключаться в том, что в нем отсутствуют некоторые функции, ориентированные на вебинары, такие как комнаты для обсуждения.
Плюсы
Минусы
Иллюстрация
Webex принадлежит Cisco и имеет уникальную особенность: пользоваться преимуществами интеграции с богатой экосистемой инструментов, оборудования сетевого гиганта и интеллектуальные системы конференц-залов. В результате это идеальное решение для некоторых наиболее известных компаний.
Кому подойдет
Не думайте, что для использования Webex вам понадобится огромная численность персонала. Несмотря на то, что у него есть несколько ошибок в ценах по сравнению с некоторыми другими услугами, он полностью способен масштабироваться от малого бизнеса до крупных предприятий и всего, что между ними.
Если вашими приоритетами являются надежная поддержка и практически неограниченные возможности роста, Webex может стать идеальным выбором.
Плюсы
Минусы
Иллюстрация
RingCentral Video - это платформа для видеоконференций и совместной работы, предоставляемая компанией RingCentral. Она предназначена для бизнеса и корпоративных пользователей, предлагая широкий набор инструментов для видеозвонков, обмена сообщениями, совместного использования файлов и других форм командного взаимодействия.
Одной из привлекательных особенностей является щедрая бесплатная ценовая категория, которая позволяет проводить встречи с участием до 100 человек продолжительностью до 24 часов за раз.
Кому подойдет
Если вы ищете решение для видеоконференций, хорошо интегрированное с бизнес-системой VoIP, RingCentral - отличный выбор. Обе функции встроены в одно приложение с привлекательным пользовательским интерфейсом.
Кроме того, оно обеспечивает больше возможностей без каких-либо затрат, чем любая другая система. Однако имейте в виду, что он еще не обладает всеми возможностями, которые есть у более зрелых конкурентов.
Плюсы
Минусы
Иллюстрация
Единственный способ присоединиться к конференциям Google Meet - через веб-браузер. Хотя такая возможность на первый взгляд может показаться ограничением, на самом деле это может быть его самым большим преимуществом.
Поскольку нет специальных клиентов, которые нужно загружать и устанавливать, Google Meet должен быть доступен каждому, у кого есть современный браузер, независимо от платформы ОС. Конечно, не помешает и то, что Meet интегрируется с чрезвычайно популярным набором приложений для повышения производительности Google Workspace.
Кому подойдет
Если ваша компания не использует Google Workspace, скорее всего, им пользуются некоторые из ваших партнеров или клиентов. Это должно быть достаточной причиной, чтобы рассмотреть его, учитывая, насколько легко он интегрируется с календарями и электронной почтой пользователей Workspace
Кроме того, Meet - это надежное решение для видеоконференций с одним из самых низких барьеров для входа.
Плюсы
Минусы
Иллюстрация
GoToMeeting предлагает хороший баланс между функциями и стоимостью. Приложение включает в себя конкурентоспособные функции, такие как интеллектуальная расшифровка и неограниченная запись в облако. Оно также интегрируется с календарями Google Workspace и Microsoft 365.
Кому подойдет
Как автономное решение для видеоконференций, GoToMeeting является надежным предложением, но в нем отсутствуют некоторые функции, необходимые для видеоконференций общего назначения.
Программа лучше всего подходит для таких случаев использования, как вебинары, контакт-центры и удаленное управление ИТ, особенно в сочетании с другим программным обеспечением GoTo для этих рынков.
Плюсы
Минусы
Иллюстрация
ClickMeeting выделяется среди остальных тем, что ориентирован на клиентов, которые в первую очередь хотят проводить вебинары и другие крупномасштабные презентации. В отличие от других сервисов, он может масштабироваться до аудитории до 1000 участников (хотя не все смогут активно участвовать).
Он также предлагает просторное онлайн-хранилище для записей собраний, так что люди, которые не смогли присутствовать на сеансе в реальном времени, могут иметь возможность воспроизвести его позже.
Кому подойдет
Если вам нравятся вебинары или вы ищете решение для видеоконференций для онлайн-обучения, вам обязательно стоит взглянуть на ClickMeeting.
С другой стороны, если вы ожидаете, что ваши пользователи будут участвовать в большом количестве одноранговых видеозвонков или конференций с небольшим количеством участников, вам, вероятно, лучше подойдет другой продукт.
Плюсы
Минусы
Иллюстрация
Microsoft имеет привычку постоянно добавлять функции в свои продукты, и Teams не является исключением. Он прошел путь от скромного начала до гиганта командной совместной работы и основной части пакета Microsoft 365.
Что еще более важно, в отличие от некоторых конкурентов (таких как Slack), это также полнофункциональная система видеоконференций, которая подходит для гораздо большего, чем просто видеозвонки один на один.
Кому подойдет
Если вы уже используете Teams - и особенно если вы являетесь клиентом Microsoft 365 - это может быть все программное обеспечение для видеоконференций, которое вам нужно.
С другой стороны, если вы не полностью придерживаетесь подхода Microsoft и все, что вам нужно, - это видеоконференции, рекомендуетсяпоискать другое приложение.
Плюсы
Минусы
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Привлекательность Zoho Meetings заключается в его низкой цене. В отличие от многих сервисов в этом обзоре, он предлагает бесплатный уровень, который позволяет проводить собрания с участием до 100 участников. Он также легко интегрируется с остальным пакетом программного обеспечения для бизнеса Zoho.
Кому подойдет
Zoho может стать вашим универсальным магазином бизнес-приложений, и если вы уже присоединились к более широкой экосистеме Zoho, вам следует взглянуть на Zoho Meetings. Это также может удовлетворить ваши потребности, особенно если у вас ограниченный бюджет.
Плюсы
Минусы
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