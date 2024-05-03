4 найкращих додатків, які допоможуть вам безпечно зберігати паролі від усього на світі

У світі, де онлайн активність стає все більш інтенсивною, безпека особистих даних є неодмінним пріоритетом. Одним із ключових аспектів захисту особистої інформації є зберігання паролів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

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Як працюють менеджери паролів

Менеджери паролів зберігають ваші онлайн-облікові дані в розділі сховища, доступному лише за допомогою ключа безпеки або головного пароля. Більшість цих сервісів мають функції автозаповнення, які дозволяють зручно входити на будь-який сайт без необхідності запам'ятовувати кожний пароль.

Чи безпечні менеджери паролів?

Здається нелогічним зберігати всю конфіденційну інформацію в одному місці. Один злом може означати, що ви втратите все через зловмисника і будете місяцями або навіть роками боротися за відновлення своєї присутності в Інтернеті, не кажучи вже про те, що вам, можливо, доведеться скасувати кредитні картки та інші облікові записи.

Але більшість експертів у цій галузі сходяться на думці, що менеджери паролів загалом є надійним та безпечним способом відстеження ваших особистих даних, а переваги надійних та складних паролів переважують можливі ризики.

Механізм безпеки цих паролів трохи відрізняється від провайдера до провайдера. Як правило, у вас є довгий і складний "майстер-пароль", який захищає решту вашої інформації.

У деяких випадках ви також можете отримати ключ безпеки, який потрібно буде вводити при вході на нові пристрої. Це випадковий рядок літер, цифр та символів, який компанія надішле вам під час реєстрації. Цей ключ знаєте тільки ви, а оскільки він зберігається локально на пристрої або роздрукований на папері, хакерам складніше його знайти.

Ці кілька рівнів безпеки ускладнюють проникнення зловмисника у ваше сховище, навіть якщо ваш провайдер менеджер паролів виявив злом.

Але компанія також повинна дотримуватися кількох основ безпеки. Політика "нульового розголошення" означає, що компанія не зберігає ваші дані у файлі, тому в разі атаки хакерам нема чого знайти.

1Password

Послуга включає стандартне шифрування, "секретний ключ", який відомий тільки вам, крім вашого головного пароля, політику нульового розголошення, що означає, що дані не зберігаються, а також інші функції безпеки, такі як часті перевірки, двофакторна автентифікація та виявлення помилок.

1Password також підтримує ключі доступу - облікові дані, що зберігаються на найчастіше використовуваних вами пристроях і захищені біометричною автентифікацією або PIN-кодами.

Програма має досить інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача в мобільних і настільних додатках. Навчальний посібник, доступний для завантаження, допоможе вам імпортувати паролі від інших менеджерів у 1Password.

Програма також чітко оцінює надійність кожного пароля і має у сховищі опцію "відкрити та заповнити", щоб ви могли ще швидше потрапити на потрібний сайт. Додаток також вбудував можливість сканування коду налаштування, щоб ви легко могли підключити обліковий запис до мобільних пристроїв без стомлюючого набору тексту.

Індивідуальна підписка вартістю 3 долари на місяць включає необмежену кількість паролів та один гігабайт документів для вашого сховища. Якщо ви перейдете на сімейний план за 5 доларів на місяць, то можете запросити до п'яти осіб у загальну підписку.

1Password (фото: Engadget)

Bitwarden

Безкоштовний план Bitwarden включає безліч паролів на необмеженій кількості пристроїв. Але є недоліки, наприклад, ви можете ділитися елементами сховища тільки з одним користувачем.

Bitwarden ґрунтується на відкритому вихідному коді, що означає, що будь-який користувач GitHub може його перевірити. На особистому рівні це включає аудит безпеки вашої інформації, наприклад, звіт про витік даних, який може тримати вас в курсі того, коли ваші паролі були зламані і коли настав час їх змінити.

Крім того, він широко доступний на всіх пристроях, включаючи Windows, iOS та Android, з широкими можливостями налаштування, доступу до сховища паролів та багатьох інших. Нещодавно компанія також додала ключі доступу до свого сховища та варіанти двофакторної автентифікації як безпечний спосіб входу до системи.

Bitwarden, можливо, найкращий безкоштовний менеджер паролів, але в нього є платна версія. За 10 доларів на рік для окремих осіб або 40 доларів для сімей ви отримуєте доступ до зашифрованого сховища файлів, екстреного доступу, необмеженого спільного використання та інших додаткових функцій.

Але безкоштовна версія включає базові функції, за допомогою яких будь-хто може легко налаштувати управління паролями.

Bitwarden (фото: Engadget)

NordPass

Сервіс NordPass дозволяє легко отримати доступ до вашого сховища з будь-якої платформи, зберігаючи при цьому ваші дані у безпеці. Додаток навіть дозволяє використовувати біометричні дані для входу в систему, наприклад, відбитки пальців або обличчя, що ще більше спрощує вхід в облікові записи на різних пристроях.

NordPass має безкоштовну опцію з необмеженою кількістю паролів і синхронізацією між пристроями. Преміум-план за 2 долари на місяць дозволяє вам залишатися в системі під час перемикання пристроїв, поставляється з повідомленнями безпеки та дозволяє обмінюватися об'єктами.

Сімейна підписка включає шість преміум-акаунтів і коштує всього 4 долари на місяць. Це також робить його чудовим бюджетним варіантом.

Крім коду сполучення для підключення облікових записів, NordPass є досить стандартним менеджером паролів. Сканування коду дозволяє легко переключитися з ноутбука на мобільний пристрій та працювати на комп'ютері.

NordPass (фото: Engadget)

Dashlane

Dashlane має чотири варіанти підписки:

безкоштовний користувач отримує доступ до одного пристрою з необмеженою кількістю паролів

просунутий користувач платить 3 долари на місяць за оновлення до необмеженої кількості пристроїв

за 5 доларів на місяць преміум-користувач також отримує доступ до VPN, а сімейний план за 7,49 доларів на місяць включає доступ до 10 підписників

Dashlane підкреслює "безпечний обмін", починаючи з безкоштовного рівня, який являє собою функціональність, яку деякі конкуренти зберігають за платним доступом.

Додаток обмежив кількість паролів, які могли зберігати користувачі безкоштовної версії. Доступ для 10 учасників сімейного плану також є одним із найбільших планів.

Dashlane (фото: Engadget)