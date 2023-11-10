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Ці 8 звичок можуть продовжити ваше життя після 40 на пару десятків років: ви будете здоровішими і міцнішими

Які звички збільшать вашу тривалість життя (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці з Американського товариства харчування представили нове дослідження, яке вивчало поведінку людей. Згідно з цим дослідженням, є звички, які можуть збільшити тривалість життя на 20 з лишком років. І це буде здорове та насичене життя.

Які саме звички допоможуть вам стати здоровішими та збільшити тривалість життя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані дослідження в журналі Nutrition.

Найважливіші 8 факторів

В експериментах взяли участь понад 700 000 осіб із програми "Мільйон ветеранів" віком від 40 до 99 років. Були також використані дані учасників із медичних записів із 2011 по 2019 рік.

Згідно з результатами дослідження, існує 8 факторів способу життя, на яких слід зосередитись, щоб збільшити її тривалість.

  • Вправи (зарядка, фізична активність, спорт)
  • Хороші соціальні відносини
  • Хороша гігієна сну
  • Відмова від зловживання алкоголем
  • Дотримання здорового харчування
  • Відмова від куріння
  • Зниження рівня стресу до мінімального
  • Немає залежності від опіоїдів

За даними вчених, люди з цими 8 навичками у віці 40 років значно збільшували свою тривалість життя в порівнянні з тими, хто не перейняв жодної з цих звичок. У жінок кількість років збільшилася на 21 рік, у чоловіків - приблизно на 24 роки.

При цьому рівень смертності у людей із такими звичками знизився на 13% за період дослідження.

Починати ніколи не пізно

Дослідники стверджують, що розуміння переваг необов'язково слідувати відразу всім 8 пунктам відразу і починати можна в будь-якому віці, навіть після 40 років.

Звичайно, чим раніше почати дотримуватися таких звичок - тим краще, але, якщо ви вже перейшли 40-річний рубіж, вам ще не все втрачено.

Що дає високий ризик смертності

Усі 8 практик дуже важливі для довголіття та здоров'я, але деякі з них призводять до ризику ранньої смертності. Наприклад, багаторічний досвід куріння, вживання опіоїдів та недостатня кількість фізичних вправ. З цими трьома чинниками ризик ранньої смерті зростає на 30-45%.

Для людей старшого віку має велике значення фізична активність. Регулярні вправи дають дуже багато переваг - вони допомагають залишатися бадьорим, підтримувати здоров'я та фізичну форму, дозволяє людям бути незалежними від інших та запобігають падінню. Також фізичні вправи сприятливо впливають і психологічне здоров'я.

 

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