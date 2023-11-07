Бажаєте жити довше? Дотримуйтесь цих правил життя мешканців "блакитних зон"
Жителі деяких регіонів відрізняються відмінним здоров'ям та довголіттям. Вони навіть у 60-70 років залишаються підтягнутими та спортивними, легко долають труднощі та до глибокої старості зберігають молодість та бадьорість духу.
Якими правилами керуються такі люди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Huffpost.
Що таке блакитні зони
Журналіст і дослідник, науковий співробітник National Geographic Ден Бюттнер вигадав термін "Блакитні зони". Це умовна назва країн та місцевості, де мешкають довгожителі. Це: Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Півострів Нікойя у Коста-Ріка, Ікарія у Греції та Лома Лінда у Каліфорнії.
"Блакитні зони - це певні частини світу, де люди, як відомо, мають більш тривалу та кращу тривалість життя, ніж у середньому по всьому світу", - наголошує головний лікар клініки зі здоровішого старіння, доктор Анант Вінджамурі.
Згідно з дослідженнями, саме у цих п'яти регіонах проживає найбільше людей, які доживають до 100 років.
Секрети довголіття мешканців блакитних зон
Вони їдять більше рослин
Люди в блакитних зонах віддають перевагу дієтам, в яких переважають рослини, з помірною кількістю тваринного білка та продуктів тваринного походження. Це означає вживання великої кількості фруктів, овочів та білка з бобових, таких як сочевиця, горох, квасоля та арахіс.
Вони усвідомлюють сигнали голоду та ситості.
У Блакитній зоні Окінава люди дотримуються усвідомленого харчування – хара хачі бу. Тобто вони перестають їсти, коли ситі на 80%. Такий тип харчування допомагає вам визначити, коли ви голодні, та переконатися, що ваш організм отримує необхідні поживні засоби.
Давні соціальні зв'язки
У всіх блакитних зонах панує почуття спільності та соціальної активності. Це може включати приналежність до релігійної спільноти або наявність глибоких дружніх чи міцних сімейних стосунків.
"Часто люди живуть у будинках, в яких мешкає кілька поколінь, де бабусі та дідусі допомагають виховувати онуків і це посилює сімейний зв'язок", - наголошує доктор Вінджамурі.
Мешканці блакитних зон постійно перебувають у русі (фото: freepik.com)
Вони віддають перевагу руху
Ще одним правилом мешканців блакитних зон є активність та рух. Люди там постійно пересуваються. У них в моді кросфіт та заняття на велотренажерах. Але в цілому – у них існує загальний пріоритет руху у повсякденному житті. Ці люди багато гуляють, вони піднімаються в гори, плавають та пересуваються пішки у своїй місцевості.
"Ідея в тому, щоб просто пересуватися якнайбільше, спробувати обмежити час, протягом якого ви сидите на одному місці. Ці щоденні рухи, які здійснюють люди, можуть бути дійсно значущими з погляду простого просування правильні механізми нашого тіла, які допоможуть нам краще старіти", - наголошує експерт.
Вони вміють справлятися зі стресом
Важлива звичка мешканців блакитних зон - зниження стресу. Якщо стрес не лікувати, він може викликати серйозні наслідки як у психічному, і у фізичному плані. Хронічний стрес може спричинити зміни в гормонах, таких як кортизол, що може призвести до запалення та хронічних захворювань.
Вони шукають мету життя
У всіх жителів блакитних зон є важлива життєва мета - чи це прагнення допомогти іншим, допомогти тваринам чи вести етичний спосіб життя.
Дослідження показують, у людей є почуття мети, яке вони несуть із собою протягом усього свого життя у блакитних зонах, і коли вони це роблять, це допомагає їм емоційно та розумово.
Крім того, наявність мети в житті може допомогти побічно зменшити хронічний стрес, який, як згадувалося, може призвести до згубних наслідків для здоров'я.
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