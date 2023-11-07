Бажаєте жити довше? Дотримуйтесь цих правил життя мешканців "блакитних зон"

Жителі деяких регіонів відрізняються відмінним здоров'ям та довголіттям. Вони навіть у 60-70 років залишаються підтягнутими та спортивними, легко долають труднощі та до глибокої старості зберігають молодість та бадьорість духу.

Що таке блакитні зони

Журналіст і дослідник, науковий співробітник National Geographic Ден Бюттнер вигадав термін "Блакитні зони". Це умовна назва країн та місцевості, де мешкають довгожителі. Це: Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Півострів Нікойя у Коста-Ріка, Ікарія у Греції та Лома Лінда у Каліфорнії.

"Блакитні зони - це певні частини світу, де люди, як відомо, мають більш тривалу та кращу тривалість життя, ніж у середньому по всьому світу", - наголошує головний лікар клініки зі здоровішого старіння, доктор Анант Вінджамурі.

Згідно з дослідженнями, саме у цих п'яти регіонах проживає найбільше людей, які доживають до 100 років.

Секрети довголіття мешканців блакитних зон

Вони їдять більше рослин

Люди в блакитних зонах віддають перевагу дієтам, в яких переважають рослини, з помірною кількістю тваринного білка та продуктів тваринного походження. Це означає вживання великої кількості фруктів, овочів та білка з бобових, таких як сочевиця, горох, квасоля та арахіс.

Вони усвідомлюють сигнали голоду та ситості.

У Блакитній зоні Окінава люди дотримуються усвідомленого харчування – хара хачі бу. Тобто вони перестають їсти, коли ситі на 80%. Такий тип харчування допомагає вам визначити, коли ви голодні, та переконатися, що ваш організм отримує необхідні поживні засоби.

Давні соціальні зв'язки

У всіх блакитних зонах панує почуття спільності та соціальної активності. Це може включати приналежність до релігійної спільноти або наявність глибоких дружніх чи міцних сімейних стосунків.

"Часто люди живуть у будинках, в яких мешкає кілька поколінь, де бабусі та дідусі допомагають виховувати онуків і це посилює сімейний зв'язок", - наголошує доктор Вінджамурі.

Мешканці блакитних зон постійно перебувають у русі (фото: freepik.com)

Вони віддають перевагу руху

Ще одним правилом мешканців блакитних зон є активність та рух. Люди там постійно пересуваються. У них в моді кросфіт та заняття на велотренажерах. Але в цілому – у них існує загальний пріоритет руху у повсякденному житті. Ці люди багато гуляють, вони піднімаються в гори, плавають та пересуваються пішки у своїй місцевості.

"Ідея в тому, щоб просто пересуватися якнайбільше, спробувати обмежити час, протягом якого ви сидите на одному місці. Ці щоденні рухи, які здійснюють люди, можуть бути дійсно значущими з погляду простого просування правильні механізми нашого тіла, які допоможуть нам краще старіти", - наголошує експерт.

Вони вміють справлятися зі стресом

Важлива звичка мешканців блакитних зон - зниження стресу. Якщо стрес не лікувати, він може викликати серйозні наслідки як у психічному, і у фізичному плані. Хронічний стрес може спричинити зміни в гормонах, таких як кортизол, що може призвести до запалення та хронічних захворювань.

Вони шукають мету життя

У всіх жителів блакитних зон є важлива життєва мета - чи це прагнення допомогти іншим, допомогти тваринам чи вести етичний спосіб життя.

Дослідження показують, у людей є почуття мети, яке вони несуть із собою протягом усього свого життя у блакитних зонах, і коли вони це роблять, це допомагає їм емоційно та розумово.

Крім того, наявність мети в житті може допомогти побічно зменшити хронічний стрес, який, як згадувалося, може призвести до згубних наслідків для здоров'я.