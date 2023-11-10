Эти 8 привычек могут продлить вашу жизнь после 40 на пару десятков лет: вы будете здоровее и крепче

Самые важные 8 факторов

В экспериментах приняли участие более 700 000 человек из программы "Миллион ветеранов" в возрасте от 40 до 99 лет. Были также использованы данные участников из медицинских записей с 2011 по 2019 год.

Согласно результатам исследования, существует 8 факторов образа жизни, на которых следует сосредоточиться, чтобы увеличить ее продолжительность.

Упражнения (зарядка, физическая активность, спорт)

Хорошие социальные отношения

Хорошая гигиена сна

Отказ от злоупотребления алкоголем

Соблюдение здорового питания

Отказ от курения

Снижение уровня стресса до минимального

Нет зависимости от апиоидов

По данным ученых, люди с этими 8 привычками в возрасте 40 лет значительно увеличивали свою продолжительность жизни по сравнению с теми, кто не перенял ни одну из этих привычек. У женщин количество лет увеличилось на 21 год, у мужчин - примерно на 24 года.

При этом уровень смертности у людей с такими привычками снизился на 13% за период исследования.

Начинать никогда не поздно

Исследователи утверждают, что понимания преимуществ, необязательно следовать сразу всем 8 пунктам сразу и начинать можно в любом возрасте, даже после 40 лет.

Естественно, чем раньше начать соблюдать такие привычки - тем лучше, но, если вы уже перешли 40-летний рубеж, для вас еще не все потеряно.

Что дает высокий риск смертности

Все 8 практик очень важны для долголетия и здоровья, но некоторые из них приводят к риску ранней смертности. Например, многолетний опыт курения, употребление апиоидов и недостаточное количество физических упражнений. С этими тремя факторами риск ранней смерти увеличивается на 30-45%.

Для людей старшего возраста имеет большое значение физическая активность. Регулярные упражнения дают очень много преимуществ - они помогают оставаться бодрым, поддерживать здоровье и физическую форму, позволяет людям быть независимыми от других и предотвращают падения. Также физические упражнения благотворно влияют и психологическое здоровье.