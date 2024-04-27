Ці 8 ознак вкажуть на те, що чоловік більше вас не кохає та хоче розірвати стосунки

Психолог та письменник Лаклан Браун назвав головні ознаки того, що чоловік хоче піти від жінки. Спочатку помітити наміри партнера досить важко, але з часом він все більше видає свої бажання, хоча сам цього навіть не помічає.
Як зрозуміти, що чоловік хоче розірвати стосунки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hack Spirit.
Звісно, ця ознака здається очевидною, але її потрібно помічати ще до того, як чоловік повністю припинить з вами спілкування. Все починається з незначних змін у поведінці.
"Коли чоловік починає уникати таких розмов, це може бути ознакою того, що він бореться з чимось, чого не готовий висловити. Він може почати рідше відповідати на ваші текстові повідомлення чи дзвінки або стати нечітким і необов’язковим у своїх відповідях", - зазначає Браун.
Що каже чоловік, який розлюбив (ілюстрація: freepik.com)
Якщо стосунки різко змінилися, а чоловік став все частіше не погоджуватися з вашою думкою - він може приховувати відразу та роздратування. Партнер, який любить, цінує та не планує вас кинути, буде уникати дрібних сварок, або ж шукати хоча б якісь компроміси.
"Якщо ваш чоловік починає сваритися, це може бути його підсвідомим способом створення дистанції. Цілком можливо, що він відчуває себе в пастці і використовує суперечки як спосіб втечі", - вважає психолог.
Насправді секс - це не тільки тілесний контакт, це набагато більше. Фізична близькість є актом вираження любові, довіри та теплих почуттів. А якщо інтим стає чимось, схожим на неприємний обов'язок, це вже не про кохання.
"Якщо ваш чоловік менш зацікавлений у фізичній прихильності чи близькості, це може бути тому, що він бореться зі своїми почуттями щодо стосунків. Це зниження може бути поступовим і непомітним, що робить його ще більш складним для визначення", - підкреслює Браун.
Як зрозуміти, що чоловік більше не любить (ілюстрація: freepik.com)
Якщо чоловік починає цікавитися усім, окрім стосунків з вами, а також все частіше ставить на перше місце не вас, а роботу чи щось інше - він починає віддалятися. Пригадайте, яким він був на початку стосунків, хіба тоді він дозволяв собі ставити вас на нижчий щабель у своїй піраміді пріоритетів?
"Чи означає це, що він готується від вас піти? Не обов'язково. Життя стає насиченим, і пріоритети можуть змінитися. Але коли це стане закономірністю, можливо, на це варто звернути особливу увагу", - додає експерт.
Чоловік може закриватися у собі та не ділитися почуттями. Втім, якщо це відбувається постійно, варто замислитися. Звісно, він може сумніватися у собі або ж тривожитися через якісь проблеми, необов'язково це буде бажанням піти від вас.
Але спробуйте проаналізувати поведінку свого обранця. Можливо, він боїться показати свої емоції через виховання та інші фактори. Але є ймовірність і того, що він хоче якомога швидше розірвати стосунки.
Як змінюється чоловік, який більше не любить (ілюстрація: freepik.com)
Буває і таке, що чоловік, який часто показував емоції, зненацька стає максимально спокійним. Він з усім погоджується, уникає суперечок та робить усе, аби ви від нього банально відчепилися. Це може говорити про те, що чоловік "перегорів" та хоче закінчити стосунки без гучних сцен.
У такому випадку ви помітите, що чоловік максимально віддалився й став байдужим, але при цьому він не стане говорити про це прямо. Такою поведінкою він лише намагається звести усе до нуля.
Якщо чоловік більше не обговорює з вами свої мрії та зовсім не ділиться думками - це тривожна ознака. Коли у стосунках зникає емоційна близькість, а один з партнерів раптово віддаляється, варто подумати, чому так сталося.
"Пам’ятайте, що дуже важливо не змушувати когось відкритися. Натомість спробуйте створити безпечний простір, де може процвітати відкрите спілкування", - радить психолог.
Чому чоловік може розлюбити (ілюстрація: freepik.com)
На початку стосунків люди часто будують спільні плани. Вони мріють та зближаються, коли уявляють усе подальше життя поруч. І це відчуття не має згасати.
Втім, коли чоловік раптово припиняє ділитися якимись ідеями та більше не говорить про те, що бачить себе поруч із вами за декілька років - він міг втратити до вас інтерес. У такому випадку партнер починає сумніватися у доцільності стосунків та думати про те, як усе закінчити.
Коли ви помічаєте щось з вищезазначених ознак, не варто влаштовувати скандал. Спробуйте про усе поговорити, будьте спокійними та терплячими.
"Почніть відверту, чесну розмову про напрям ваших стосунків. Пам'ятайте, що ваше щастя має значення, і це нормально ставити пріоритетом свій добробут. Залишайтеся вірними собі та будьте готові прийняти важкі рішення, якщо це необхідно", - радить психолог.
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