Эти 8 признаков укажут на то, что мужчина больше вас не любит и хочет разорвать отношения

Он все меньше с вами общается

Конечно, этот признак кажется очевидным, но его нужно замечать еще до того, как мужчина полностью прекратит с вами общение. Все начинается с незначительных изменений в поведении.

"Когда мужчина начинает избегать таких разговоров, это может быть признаком того, что он борется с чем-то, что не готов выразить. Он может реже реагировать на ваши текстовые сообщения или звонки или стать нечетким и необязательным в своих ответах", - отмечает Браун.

Что говорит мужчина, который разлюбил (иллюстрация: freepik.com)

Вы стали часто спорить

Если отношения резко изменились, а мужчина стал все чаще не соглашаться с вашим мнением - он может скрывать отвращение и раздражение. Партнер, который любит, ценит и не планирует вас бросить, будет избегать мелких ссор, или искать хоть какие-то компромиссы.

"Если ваш мужчина начинает ссориться, это может быть его подсознательным способом создания дистанции. Вполне возможно, что он чувствует себя в ловушке и использует споры как способ бегства", - считает психолог.

Физической близости стало меньше

На самом деле секс - это не только телесный контакт, это гораздо больше. Физическая близость - акт выражения любви, доверия и теплых чувств. А если интим становится чем-то, похожим на неприятную обязанность, это уже не о любви.

"Если ваш мужчина менее заинтересован в физической привязанности или близости, это может быть потому, что он борется со своими чувствами в отношениях. Это снижение может быть постепенным и незаметным, что делает его еще более сложным для определения", - подчеркивает Браун.

Как понять, что мужчина больше не любит (иллюстрация: freepik.com)

У него изменились приоритеты

Если мужчина начинает интересоваться всем, кроме отношений с вами, а также все чаще ставит во главу угла не вас, а работу или что-то другое - он начинает отдаляться. Вспомните, каким он был в начале отношений, разве тогда он позволял себе ставить вас на более низкую ступень в своей пирамиде приоритетов?

"Означает ли это, что он готовится от вас уйти? Не обязательно. Жизнь становится насыщенной, и приоритеты могут измениться. Но когда это станет закономерностью, возможно, на это стоит обратить особое внимание", - добавляет эксперт.

Он стал холодным и безразличным

Человек может закрываться в себе и не делиться чувствами. Впрочем, если это происходит постоянно, следует задуматься. Конечно, он может сомневаться в себе или беспокоиться из-за каких-то проблем, необязательно это будет желанием уйти от вас.

Но попытайтесь проанализировать поведение своего избранника. Возможно, он боится показать свои эмоции из-за воспитания и других факторов. Но есть вероятность и того, что он хочет поскорее разорвать отношения.

Как меняется мужчина, который больше не любит (иллюстрация: freepik.com)

Он внезапно начал быть терпеливым и все понимает

Бывает и такое, что часто показывавший эмоции мужчина неожиданно становится максимально спокойным. Он со всем согласен, избегает споров и делает все, чтобы вы от него банально отстали. Это может говорить о том, что мужчина "перегорел" и хочет закончить отношения без громких сцен.

В таком случае вы заметите, что мужчина максимально отдалился и стал безразличным, но при этом он не станет говорить об этом прямо. Таким поведением он только пытается свести все к нулю.

Между вами исчезла эмоциональная близость

Если мужчина больше не обсуждает с вами свои мечты и совсем не делится мыслями - это тревожный признак. Когда в отношениях исчезает эмоциональная близость, а один из партнеров внезапно отдаляется, следует подумать, почему так произошло.

"Помните, что очень важно не заставлять кого-то открыться. Попробуйте создать безопасное пространство, где может процветать открытое общение", - советует психолог.

Почему мужчина может разлюбить (иллюстрация: freepik.com)

Он больше не планирует будущее с вами

В начале отношений люди часто строят общие планы. Они мечтают и сближаются, когда представляют всю дальнейшую жизнь рядом. И это чувство не должно угасать.

Впрочем, когда мужчина внезапно прекращает делиться какими-то идеями и больше не говорит о том, что видит себя рядом с вами через несколько лет - он мог потерять к вам интерес. В таком случае партнер начинает сомневаться в целесообразности отношений и думать о том, как все закончить.

Что делать, если мужчина хочет от вас уйти

Когда вы замечаете что-то из вышеперечисленных признаков, не стоит устраивать скандал. Попробуйте обо всем поговорить, будьте спокойны и терпеливы.

"Начните откровенный, честный разговор о направлении ваших отношений. Помните, что ваше счастье имеет значение, и это нормально ставить приоритетом свое благополучие. Оставайтесь верными себе и будьте готовы принять трудные решения, если это необходимо", - советует психолог.