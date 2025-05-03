Ці 7 помилок у резюме відлякують рекрутерів ще до того, як вони прочитають ваше ім’я

Нелогічна презентація вмінь і досвіду

Завдання резюме - відповідати на запит конкретної вакансії. Це не означає, що воно має ідеально збігатися з усіма вимогами, але важливо показати логіку: як попередній досвід, знання й навички можуть бути корисними саме в цій ролі. Навіть якщо попередня робота була в іншій сфері, варто подати її через призму релевантних умінь.

"Досвід роботи доцільно подавати у зворотному хронологічному порядку - від найсвіжішого до найдавнішого. Якщо є перерви в досвіді - варто коротко зазначити це в резюме. Детальніше ситуацію можна пояснити під час співбесіди", - радить Павленко.

Відсутність акценту на досягненнях

Одна з типових помилок - перелік посадових обов'язків без згадки про досягнення. Це ускладнює розуміння того, як кандидат реалізовував поставлені завдання.

"Роботодавцю важливо розуміти, яку конкретну цінність може внести кандидат. Тому замість загального "працював із клієнтами" краще зазначити, наприклад: "впровадив систему коротких скриптів, яка допомогла скоротити кількість повторних звернень на 25%", - пояснює Ярослава.

Загальні фрази й штампи

"Багато рекрутерів автоматично "пропускають" фрази, які бачили тисячі разів: "шукаю цікаву роботу", "відкритий до нового досвіду". Такі формулювання звучать абстрактно й не дають уявлення про кандидата. Щоб резюме привернуло до себе увагу, важливо бути максимально конкретним", - наголошує HR-експертка.

Універсальна порада - замінювати загальні слова на приклади з досвіду. "Стресостійкий" можна замінити на "опрацьовував понад 50 звернень щодня в піковий період", "комунікабельний" - на "налагодив партнерство з новими клієнтами", а відповідальність показати через досвід керування командами.

Складати резюме - особливо якщо це - набагато простіше з підтримкою фахівців. Невдовзі така можливість з’явиться на "Фестивалі кар’єри", що відбудеться на ВДНГ 22-25 травня. У межах заходу діятимуть спеціальні зони, де можна буде створити або вдосконалити резюме, зробити професійне фото й отримати консультацію щодо проходження співбесіди.

Загалом фестиваль об’єднає сотні компаній, громадських організацій і освітніх установ, які розповідатимуть про різноманітні професії, проведуть практичні воркшопи й майстеркласи, а також ознайомлять учасників з актуальними вакансіями та можливостями.

Нерелевантна інформація

"Резюме - це передусім спосіб показати компанії, яку користь ви можете їй принести. Тому акцент має бути саме на тій інформації, котра це підкреслює. Місце народження, деталі про хобі чи інтереси, неформальні коментарі щодо попередніх місць роботи - усе це зайве", - пояснює Павленко.

Резюме загалом не повинно бути об’ємним - оптимальний обсяг 1-2 сторінки. Варто пам’ятати: найчастіше цей документ читає людина, яка щодня переглядає десятки резюме. Вона витрачає на кожне лише кілька секунд, тож важливо одразу фокусувати її увагу на тому, що є цінним і релевантним для конкретної посади. Ярослава Павленко (фото: Work.ua)

Погане оформлення - і ваше резюме навіть не відкриють

Навіть досвідчений фахівець може втратити шанс через недбале оформлення резюме. Це відносно невеликий, але вкрай важливий документ. Тому варто виділити, щоб перевірити базові речі: орфографію, шрифт, фотографію, актуальність контактної інформації та загальне візуальне оформлення.

"Краще не додавати фото взагалі, ніж використовувати непрофесійний або неякісний знімок. Орфографічні помилки, складне форматування й відсутність контактів - це ті речі, які можуть створити негативне враження ще до того, як рекрутер перейде безпосередньо до змісту", - зазначає керівниця департаменту рекрутингу та HR у Work.ua.

Бездумне використання ШІ

ШІ-інструменти справді можуть допомогти зі структурою чи підібрати формулювання, але користуватися ними треба усвідомлено, з адаптацією під власні навички й досвід.

Те саме стосується готових шаблонів чи прикладів успішних резюме: вони можуть бути корисні для натхнення, але мають залишатися орієнтиром, а не джерелом для копіювання.

Для створення супровідного листа важливо чітко формулювати запити, надавати контекст (наприклад, опис вакансії чи своє резюме) і працювати покроково, а не просити зробити все одразу. Крім того, ШІ можна залучати для аналізу вакансії, добору релевантного досвіду, стилістичного вдосконалення тексту, пошуку нестандартних вступів і варіацій тону листа.

"Кожен третій роботодавець очікує від кандидата вміння працювати зі штучним інтелектом. Навіть на етапі пошуку роботи ШІ може допомогти зі структурою чи підказати формулювання, але ніхто не знає ваш досвід краще за вас. Тому важливо уважно перевіряти, що саме написано в резюме й чи справді це відповідає вашій історії", - наголошує експертка.

Приклад хорошого резюме (скриншот)

Одне резюме на всі вакансії - шлях у нікуди

Варто пам’ятати, що універсального резюме не існує. Якщо надсилати однаковий документ на всі вакансії, шанс отримати відповідь помітно знижується. Для позицій, що цікавлять найбільше, важливо адаптовувати зміст - підкреслювати саме той досвід і навички, які відповідають вимогам конкретної ролі. Це допомагає не лише продемонструвати відповідні компетенції, а й показує зацікавленість у вакансії.

"Коли рекрутер читає резюме, одразу видно, чи воно створене "під вакансію". Вдале резюме - це завжди документ, що говорить мовою роботодавця: у ньому підкреслені саме ті навички й досвід, які потрібні тут і зараз", - підкреслює спеціаліст з персоналу.

Перевірте своє резюме вже зараз - і уникайте помилок, які можуть коштувати вам роботи.