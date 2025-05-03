Эти 7 ошибок в резюме отпугивают рекрутеров еще до того, как они прочитают ваше имя

Нелогичная презентация умений и опыта

Задача резюме - отвечать на запрос конкретной вакансии. Это не значит, что оно должно идеально совпадать со всеми требованиями, но важно показать логику: как предыдущий опыт, знания и навыки могут быть полезны именно в этой роли. Даже если предыдущая работа была в другой сфере, стоит подать ее через призму релевантных умений.

"Опыт работы целесообразно подавать в обратном хронологическом порядке - от самого свежего к самому древнему. Если есть перерывы в опыте - стоит кратко указать это в резюме. Подробнее ситуацию можно объяснить во время собеседования", - советует Павленко.

Отсутствие акцента на достижениях

Одна из типичных ошибок - перечень должностных обязанностей без упоминания о достижениях. Это затрудняет понимание того, как кандидат реализовывал поставленные задачи.

"Работодателю важно понимать, какую конкретную ценность может внести кандидат. Поэтому вместо общего "работал с клиентами" лучше указать, например: "внедрил систему коротких скриптов, которая помогла сократить количество повторных обращений на 25%", - объясняет Ярослава.

Общие фразы и штампы

"Многие рекрутеры автоматически "пропускают" фразы, которые видели тысячи раз: "ищу интересную работу", "открыт к новому опыту". Такие формулировки звучат абстрактно и не дают представления о кандидате. Чтобы резюме привлекло к себе внимание, важно быть максимально конкретным", - отмечает HR-эксперт.

Универсальный совет - заменять общие слова на примеры из опыта. "Стрессоустойчивый" можно заменить на "обрабатывал более 50 обращений ежедневно в пиковый период", "коммуникабельный" - на "наладил партнерство с новыми клиентами", а ответственность показать через опыт управления командами.

Составлять резюме - особенно если это - гораздо проще с поддержкой специалистов. Вскоре такая возможность появится на "Фестивале карьеры", который состоится на ВДНХ 22-25 мая. В рамках мероприятия будут действовать специальные зоны, где можно будет создать или усовершенствовать резюме, сделать профессиональное фото и получить консультацию по прохождению собеседования.

В целом фестиваль объединит сотни компаний, общественных организаций и образовательных учреждений, которые будут рассказывать о различных профессиях, проведут практические воркшопы и мастер-классы, а также ознакомят участников с актуальными вакансиями и возможностями.

Нерелевантная информация

"Резюме - это прежде всего способ показать компании, какую пользу вы можете ей принести. Поэтому акцент должен быть именно на той информации, которая это подчеркивает. Место рождения, детали о хобби или интересах, неформальные комментарии о предыдущих местах работы - все это лишнее", - объясняет Павленко.

Резюме в целом не должно быть объемным - оптимальный объем 1-2 страницы. Стоит помнить: чаще всего этот документ читает человек, который ежедневно просматривает десятки резюме. Он тратит на каждое всего несколько секунд, поэтому важно сразу фокусировать его внимание на том, что является ценным и релевантным для конкретной должности. Ярослава Павленко (фото: Work.ua)

Плохое оформление - и ваше резюме даже не откроют

Даже опытный специалист может упустить шанс из-за небрежного оформления резюме. Это относительно небольшой, но крайне важный документ. Поэтому стоит выделить, чтобы проверить базовые вещи: орфографию, шрифт, фотографию, актуальность контактной информации и общее визуальное оформление.

"Лучше не добавлять фото вообще, чем использовать непрофессиональный или некачественный снимок. Орфографические ошибки, сложное форматирование и отсутствие контактов - это те вещи, которые могут создать негативное впечатление еще до того, как рекрутер перейдет непосредственно к содержанию", - отмечает руководитель департамента рекрутинга и HR в Work.ua.

Бездумное использование ИИ

ИИ-инструменты действительно могут помочь со структурой или подобрать формулировки, но пользоваться ими надо осознанно, с адаптацией под собственные навыки и опыт.

То же касается готовых шаблонов или примеров успешных резюме: они могут быть полезны для вдохновения, но должны оставаться ориентиром, а не источником для копирования.

Для создания сопроводительного письма важно четко формулировать запросы, предоставлять контекст (например, описание вакансии или свое резюме) и работать пошагово, а не просить сделать все сразу. Кроме того, ИИ можно привлекать для анализа вакансии, подбора релевантного опыта, стилистического совершенствования текста, поиска нестандартных вступлений и вариаций тона письма.

"Каждый третий работодатель ожидает от кандидата умения работать с искусственным интеллектом. Даже на этапе поиска работы ИИ может помочь со структурой или подсказать формулировки, но никто не знает ваш опыт лучше вас. Поэтому важно внимательно проверять, что именно написано в резюме и действительно ли это соответствует вашей истории", - отмечает эксперт. Пример хорошего резюме (скриншот)

Одно резюме на все вакансии - путь в никуда

Стоит помнить, что универсального резюме не существует. Если отправлять одинаковый документ на все вакансии, шанс получить ответ заметно снижается. Для наиболее интересующих позиций важно адаптировать содержание - подчеркивать именно тот опыт и навыки, которые соответствуют требованиям конкретной роли. Это помогает не только продемонстрировать соответствующие компетенции, но и показывает заинтересованность в вакансии.

"Когда рекрутер читает резюме, сразу видно, создано ли оно "под вакансию". Удачное резюме - это всегда документ, который говорит на языке работодателя: в нем подчеркнуты именно те навыки и опыт, которые нужны здесь и сейчас", - подчеркивает специалист по персоналу.

Проверьте свое резюме уже сейчас - и избегайте ошибок, которые могут стоить вам работы.