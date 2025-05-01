Пошук роботи в умовах війни: які спеціальності обирають українці і скільки хочуть заробляти

У 2025 році українці шукають роботу з гідною зарплатою, гнучким графіком і стабільністю. Через війну та економічні зміни все більше людей змінюють сферу діяльності й форму зайнятості.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на результати дослідження OLX Робота, яке охопило понад 20 тисяч респондентів.

Найактивніше роботу шукають чоловіки віком від 25 до 44 років. Загалом через війну та економічну нестабільність жителі нашої країни стали уважніше обирати місце працевлаштування, а частина - навіть змінила сферу діяльності.

Що мотивує шукати нову роботу

Серед головних причин пошуку нової роботи - низька зарплата, скорочення штату, ліквідація компанії чи бажання змінити професію. За останні 3 роки близько 40% опитаних змінили сферу діяльності повністю або частково.

Найбільш популярні напрями:

торгівля та продажі (37%),

логістика і транспорт (16%),

ІТ та інженерія (по 12%).

При цьому 19% респондентів шукають можливості фрілансу.

46% користуються онлайн-платформами, стільки ж - звертаються до знайомих. Ще 18% шукають через соцмережі (Telegram, Facebook, LinkedIn).

Яку зарплату хочуть

30% українців вважають оптимальним дохід у 30-50 тисяч гривень на місяць. Ще 29% задовольняться 20-30 тисячами гривень, а 25% прагнуть понад 50 тисяч гривень.

Для порівняння: реальна медіанна зарплата, яку пропонують на OLX Робота, - 22 500 гривень.

Що важливо під час пошуку роботи

Згідно з результатами опитування, 39% респондентів вважають найважливішими умови праці, а 36% обирають гібридну модель роботи, поєднуючи офіс та віддалену зайнятість. Лише 7% готові працювати виключно в офісі.

Щодо місця працевлаштування, 62% опитаних бажають працювати в рідному місті, і лише 17% готові переїхати в інше місто, а 21% - змінити країну. Найбільш важливим критерієм вибору є висока зарплата (68%), а також гнучкий графік роботи (45%) та надійність компанії (44%).

Українці також звертають увагу на дружній колектив (40%), можливість кар’єрного зростання (34%) та офіційне працевлаштування (37%). Однак ключовим фактором є адаптивність до змін - люди готові освоювати нові сфери діяльності, але не хочуть змінювати місце проживання.