Ці 7 місць вважаються енергетично небезпечними: куди не варто ходити, щоб не притягувати лиха та нещастя

Занедбані будинки

Погана енергетика буває у будинках, де немає життя. Це занедбані будинки, старі будівлі, руїни та нежитлові будинки. Все занедбане та непотрібне, позбавлене тепла пронизане негативною енергетикою. А будівлі, зважаючи на свою масивність, є скупченням негативних потоків.

Люди в таких місцях часто відчувають страх, підвищену тривожність, агресію і бажання швидше покинути це місце. Якщо людина змушена проживати у занедбаному будинку, то згодом у неї розвиваються серйозні проблеми зі здоров'ям.

Каналізаційні люки

Місця, які з'єднані каналами з нечистотами, є локаціями накопичення негативної енергії. Особливо у цьому плані виділяються каналізаційні люки. Існує навіть прикмета: якщо постояти на люку, варто готуватися до неприємностей.

Загалом, люки можуть позбавити людину життєвих сил, зіпсувати настрій та зруйнувати енергетичне поле людини.

Стічні канави

Вони мають ще більший вплив, ніж каналізаційні люки. Там знаходиться скупчення всіх нечистот міста. Людині перебувати поряд або вдихати запахи – вкрай не рекомендується, тому що це прямі потоки негативної енергії. І це може дуже сильно вдарити по біополю людини.

Не можна довго знаходитись біля стічних канав, будувати там житло. Цим можна викликати не лише біди та неприємності, а й тяжкі хвороби, і навіть смерть.

Місця з кропивою та будяком

Такі рослини зазвичай у великій кількості ростуть у низинах, на занедбаних ділянках, у місцях міських звалищ. У лісі їх багато біля болота. І відвідування таких місць жодних позитивних емоцій не викликає. Багато людей зізнаються, що у них холодок спиною біжить.

Езотерики вірять, що кропива і будяк ростуть там, де багато негативної енергії. Зазвичай вони виростають на місцях лиха.

Перехрестя

У багатьох фільмах використовують сцени з магічними ритуалами на перехрестях кількох доріг. Там проводять обряди, викидають чи закопують речі, вимовляють прокльони. Отже, саме там є скупчення негативної енергії.

Бажано на перехрестях не зупинятися, не приймати важливих рішень, не думати про щось важливе. А ще на перехрестях не можна піднімати речі, віддавати чи брати.

Мости

А точніше – місцевість під мостами. Вважається, що там буквально пройнято потоками негативної енергії. Мости з'єднують два береги, а езотерикою мостом називають місце, яке з'єднує світ живих зі світом мертвих.

Знаходження людини під мостом вважається небезпечним, це може зруйнувати енергетичне поле та залучити неприємності. А життя під мостом дуже небезпечне – такі споруди можуть значно вкоротити життя.

Будівлі з гострими кутами та кути будинку

Напевно, ніхто не замислюється, що стоячи на розі будинку або поряд з кутом будівлі, є ризик просочитися негативною енергією. Такі форми будівлі начебто "розрізають" простір, вони можуть розрізати енергетичне полі людини, позбавивши його сил.

Тому намагайтеся не зустрічатися "на розі" для розмови, обговорення важливих справ. Це може сильно зашкодити.