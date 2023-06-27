Эти 7 мест считаются энергетически опасными: куда не стоит ходить, чтобы не привлекать беды и несчастье

Заброшенные дома

Плохая энергетика бывает в зданиях, где нет жизни. Это заброшенные дома, ветхие строения, руины и нежилые дома. Все заброшенное и ненужное, лишенное тепла пронизано отрицательной энергетикой. А здания, ввиду своей массивности, являются скоплением негативных потоков.

Люди в таких местах часто испытывают страх, повышенную тревожность, агрессию и желание побыстрее покинуть это место. Если человек вынужден проживать в заброшенном доме, то со временем у него развиваются серьезные проблемы со здоровьем.

Канализационные люки

Места, которые соединены каналами с нечистотами, являются локациями скопления негативной энергии. Особенно в этом плане выделяются канализационные люки. Существует даже примета: если постоять на люке, то стоит готовиться к неприятностям.

В целом, люки могут лишить человека жизненных сил, испортить настроение и разрушить энергетическое поле человека.

Сточные канавы

Они имеют еще более сильное влияние, чем канализационные люки. Там находится скопление всех нечистот города. Человеку находиться рядом или вдыхать запахи - крайне не рекомендуется, так как это прямые потоки негативной энергии. И это может очень сильно ударить по биополю человека.

Нельзя долго находиться возле сточных канав, строить там жилье. Этим можно навлечь на себя не только беды и неприятности, а и тяжелые болезни, и даже смерть.

Места с крапивой и чертополохом

Такие растения обычно в большом количестве растут в низинах, на заброшенных участках, в местах городских свалок. В лесу их много возле топей и болот. И посещение таких мест никаких позитивных эмоций не вызывает. Многие люди признаются, что у них холодок по спине бежит.

Эзотерики верят, что крапива и чертополох растут там, где много негативной энергии. Обычно они вырастают на местах бедствий.

Перекрестки

Во многих фильмах используются сцены с магическими ритуалами на перекрестках нескольких дорог. Там проводят обряды, выбрасывают или закапывают вещи, произносят проклятия. А значит, именно там есть скопление негативной энергии.

Желательно на перекрестках не останавливаться, не принимать важные решения, не думать о чем-то важном. А еще на перекрестках нельзя поднимать вещи, отдавать или брать.

Мосты

А точнее - местность под мостами. Считается, что там буквально пронизано потоками негативной энергии. Мосты соединяют два берега, а эзотерике мостом называют место, которое соединяет мир живых с миром мертвых.

Нахождение человека под мостом считается небезопасным, это может разрушить энергетическое поле и привлечь неприятности. А жизнь под мостом очень опасна - такие сооружения могут значительно укоротить жизнь.

Строения с острыми углами и углы дома

Наверняка никто не задумывается, что стоя на углу дома или рядом с углом строения, есть риск пропитаться негативной энергией. Такие формы строения как будто "разрезают" пространство, они же могут разрезать энергетическое поле человека, лишив его сил.

Поэтому старайтесь не встречаться "на углу" для разговора, обсуждения важных дел. Это может сильно навредить.