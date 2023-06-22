В якому віці день народження святкувати не варто, щоб уникнути проблем
Мабуть, кожна людина обожнює свій день народження. Це світле свято, день радості, щастя, подарунків і неймовірних сюрпризів. Однак, більшість дат можна сміливо святкувати, а деякі з них - категорично ні.
Які дні народження не можна відзначати - читайте на Styler нижче.
9 років
Цю цифру асоціюють з поминками, які влаштовують на дев'ятий день після смерті. Цього дня люди збиралися, щоб вшанувати пам'ять покійного. Тому святкувати 9 років з розмахом було не прийнято, адже це ні до чого хорошого не призведе.
13 років
З цифрою 13 пов'язано безліч забобонів. У народі вважають, що в цей день можуть відбуватися неприємні події. Тому відзначати з розмахом цей вік не рекомендується.
33 роки
Святкувати день народження чоловікові у такому віці категорично не рекомендується. Існує прикмета, якщо відзначати 33-річчя, то можна накликати ряд проблем. Виплутатися з них буде дуже складно.
40 років
Існує кілька причин не відзначати такий вік. З релігійної точки зору це недобре число, тому що після 40 днів душа померлого залишає землю.
Крім того, існує повір'я, що саме після 40 ангел-охоронець залишає людину. Вважається, що вона набралася достатньо досвіду і далі може на самоті продовжувати шлях, тому позбавляється захисту вищих сил.
53 роки
Святкування 53-річчя для жінок може негативно позначитися на їхній життєвій силі. Саме в цьому віці жінка починає "в'янути", а пишні урочистості тільки прискорюють цей процес.
У день народження закладається програма на весь найближчий рік. Тому цей день повинен бути наповнений щастям, позитивом і приємними подіями.
Що не можна робити у день народження
Категорично заборонено у свій день народження:
- згадувати про борги та фінансові проблеми
- позичати гроші - інакше весь наступний рік проведете у бідності
- стригтися - будуть проблеми зі здоров’ям
- виносити сміття та мити підлогу
- відзначати день народження заздалегідь
- одягати на свято старі поношені речі - вони відлякують успіх
Прикмети на день народження:
- сонячний день - віщує добре і щасливе майбутнє
- сильний вітер - грандіозні зміни
- сніг - великий прибуток
- гроза - неспокійне життя
- сильна злива - позбавлення від накопиченого негативу
- веселка - везіння в справах і благополуччя в особистому житті
- хуртовина, сильний мороз - життєві труднощі
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