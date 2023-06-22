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В якому віці день народження святкувати не варто, щоб уникнути проблем

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Четвер 22 червня 2023 17:21
В якому віці день народження святкувати не варто, щоб уникнути проблем Коли не можна святкувати день народження (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мабуть, кожна людина обожнює свій день народження. Це світле свято, день радості, щастя, подарунків і неймовірних сюрпризів. Однак, більшість дат можна сміливо святкувати, а деякі з них - категорично ні.

Які дні народження не можна відзначати - читайте на Styler нижче.

9 років

Цю цифру асоціюють з поминками, які влаштовують на дев'ятий день після смерті. Цього дня люди збиралися, щоб вшанувати пам'ять покійного. Тому святкувати 9 років з розмахом було не прийнято, адже це ні до чого хорошого не призведе.

13 років

З цифрою 13 пов'язано безліч забобонів. У народі вважають, що в цей день можуть відбуватися неприємні події. Тому відзначати з розмахом цей вік не рекомендується.

33 роки

Святкувати день народження чоловікові у такому віці категорично не рекомендується. Існує прикмета, якщо відзначати 33-річчя, то можна накликати ряд проблем. Виплутатися з них буде дуже складно.

40 років

Існує кілька причин не відзначати такий вік. З релігійної точки зору це недобре число, тому що після 40 днів душа померлого залишає землю.

Крім того, існує повір'я, що саме після 40 ангел-охоронець залишає людину. Вважається, що вона набралася достатньо досвіду і далі може на самоті продовжувати шлях, тому позбавляється захисту вищих сил.

53 роки

Святкування 53-річчя для жінок може негативно позначитися на їхній життєвій силі. Саме в цьому віці жінка починає "в'янути", а пишні урочистості тільки прискорюють цей процес.

У день народження закладається програма на весь найближчий рік. Тому цей день повинен бути наповнений щастям, позитивом і приємними подіями.

Що не можна робити у день народження

Категорично заборонено у свій день народження:

  • згадувати про борги та фінансові проблеми
  • позичати гроші - інакше весь наступний рік проведете у бідності
  • стригтися - будуть проблеми зі здоров’ям
  • виносити сміття та мити підлогу
  • відзначати день народження заздалегідь
  • одягати на свято старі поношені речі - вони відлякують успіх

Прикмети на день народження:

  • сонячний день - віщує добре і щасливе майбутнє
  • сильний вітер - грандіозні зміни
  • сніг - великий прибуток
  • гроза - неспокійне життя
  • сильна злива - позбавлення від накопиченого негативу
  • веселка - везіння в справах і благополуччя в особистому житті
  • хуртовина, сильний мороз - життєві труднощі

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