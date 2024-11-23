Ці 7 фруктів сповільнять старіння після 40 років краще за креми від зморшок

Від чого людина старіє?

Шкіра є найбільшим органом нашого тіла. Не дивно, що саме тут найбільш помітний плин часу. Вона починає старіти після 25 років. Шкіра втрачає еластичність, тому що вироблення колагену, основного будівельного матеріалу шкіри, зменшується.

Це призводить до появи зморшок на шкірі, що робить її в’ялою, тонкою, ніжною та позбавленою належного зволоження.

Дефіцит колагену також знижує еластичність м'язів, суглобів і сухожиль. Кровоносні судини також стають менш еластичними та жорсткими, що ускладнює кровотік. Це призводить до зниження оксигенації та харчування органів, тканин і клітин.

Також виникають проблеми з травленням, які заважають правильному засвоєнню поживних речовин з їжі. Також погіршується робота мозку і когнітивні процеси, послаблюється пам'ять і концентрація.

Основними причинами старіння шкіри та організму є:

стрес і неправильне подолання його - брак відпочинку та часу для себе,

занадто багато часу, проведеного перед екранами електронних пристроїв,

невідповідна дієта - надлишок цукру, солі та їжі з високим ступенем обробки,

низька фізична активність - малорухливий спосіб життя, активність менше 150 хвилин на тиждень,

УФ-випромінювання - сонячні ванни, солярій, дефіцит сну - менше 7 годин на добу,

алкоголь, сигарети.

Що їсти, щоб старіти повільніше?

Щоб уповільнити старіння шкіри, насамперед подбайте про правильний спосіб життя та харчування. Висипайтеся, регулярно займайтеся принаймні 30 хвилинами на день, дбайте про своє психічне здоров’я, навчіться справлятися зі стресом, щодня знаходьте час хоча б на хвилинку відпочинку.

Також відмовтеся від алкоголю та сигарет, які найбільше шкодять не тільки шкірі, але і всьому організму.

Чорниця

Своїми антивіковими властивостями чорниця зобов’язана наявності флавоноїдів з антиоксидантними властивостями, які борються з окислювальним стресом і усувають запалення. Флавоноїди також підтримують роботу мозку. Дослідження показали, що вони уповільнюють вікове погіршення когнітивних функцій, що може значно знизити ризик розвитку деменції або хвороби Альцгеймера.

Авокадо

Він багатий корисними омега-3 і омега-6 жирами, які допоможуть живити шкіру та запобігати її висиханню. Вони також підтримують роботу мозку, забезпечуючи хорошу пам'ять і концентрацію надовго. Авокадо також містить вітамін Е, який допомагає підтримувати правильну гідратацію шкіри та збільшує вироблення колагену. Фрукт також містить протизапальні сполуки, які забезпечують належне функціонування імунної системи.

Ківі

Вони багаті вітаміном С, Е та іншими антиоксидантними сполуками, які борються з окисним стресом, викликаним вільними радикалами, які відповідають за процес старіння.

Полуниця

Полуниця не тільки смачна, але й чудово впливає на зовнішній вигляд нашої шкіри. Вона багата вітаміном С, який має антиоксидантні властивості. Вона усуває вільні радикали, зменшує запалення та підтримує імунітет організму. Також захищає мозок, запобігаючи погіршенню когнітивних функцій, а також серце і кровоносну систему, ущільнюючи і зміцнюючи кровоносні судини.

Завдяки цьому покращується пам’ять і концентрація, а організм краще насичується киснем, живиться і довше залишається молодим. Дослідження показали, що вживання полуниці двічі на тиждень може допомогти відстрочити старіння мозку на 2,5 роки.

Виноград

Червоний виноград містить ресвератрол - антиоксидант із групи поліфенолів з протизапальними, противірусними та бактерицидними властивостями. Він бореться з окисним стресом, підтримує вироблення колагену та підвищує еластичність шкіри. Хороша новина полягає в тому, що червоне вино робить те саме.

Кавун

Він складається в основному з води, тому чудово зволожує тіло та підтримує належне зволоження шкіри. Плід також містить лікопін (той самий, що міститься в помідорах). Це сильний антиоксидант, який захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання - фактора, який значно прискорює старіння та в'ялість шкіри.

Гранати

Гранати містять антиоксидантні поліфеноли, в тому числі елагову кислоту з протизапальними властивостями.

Завдяки цьому вони борються з вільними радикалами та зменшують запалення - фактори, які є основною причиною старіння. Гранати захищають шкіру від несприятливого впливу зовнішніх факторів, таких як ультрафіолетове випромінювання. Вони також збільшують вироблення колагену, що покращує текстуру шкіри. Вони забезпечують міцність, еластичність, гладкість, рівномірний колір і сяючий вигляд.