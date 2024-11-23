Эти 7 фруктов замедлят старение после 40 лет лучше кремов от морщин

От чего человек стареет?

Кожа является самым большим органом нашего тела. Неудивительно, что именно здесь наиболее заметно течение времени. Она начинает стареть после 25 лет. Кожа теряет упругость, так как выработка коллагена, основного строительного материала кожи, уменьшается.

Это приводит к появлению морщин на коже, что делает ее дряблой, тонкой, нежной и лишенной должного увлажнения.

Дефицит коллагена также снижает эластичность мышц, суставов и сухожилий. Кровеносные сосуды также становятся менее эластичными и жесткими, что затрудняет кровоток. Это приводит к снижению оксигенации и питанию органов, тканей и клеток.

Также возникают проблемы с пищеварением, мешающие правильному усвоению питательных веществ из пищи. Также ухудшается работа мозга и когнитивные процессы, ослабляется память и концентрация.

Основными причинами старения кожи и организма являются:

стресс и неправильное преодоление его - нехватка отдыха и времени для себя,

слишком много времени, проведенного перед экранами электронных устройств,

несоответствующая диета - избыток сахара, соли и пищи с высокой степенью обработки,

низкая физическая активность - малоподвижный образ жизни, активность менее 150 минут в неделю,

УФ-излучение – солнечные ванны, солярий, дефицит сна - менее 7 часов в сутки,

алкоголь, сигареты.

Что есть, чтобы стареть медленнее?

Чтобы замедлить старение кожи, прежде всего позаботьтесь о правильном образе жизни и питании.

Также откажитесь от алкоголя и сигарет, которые больше всего вредят не только коже, но и всему организму.

Черника

Своими антивозрастными свойствами черника обязана наличию флавоноидов с антиоксидантными свойствами, которые борются с окислительным стрессом и устраняют воспаление. Флавоноиды также поддерживают работу мозга. Исследования показали, что они замедляют возрастное ухудшение когнитивных функций, что может снизить риск развития деменции или болезни Альцгеймера.

Авокадо

Он богат полезными омега-3 и омега-6 жирами, которые помогут питать кожу и предотвращать ее высыхание. Они также поддерживают работу мозга, обеспечивая хорошую память и концентрацию надолго. Авокадо также содержит витамин Е, который помогает поддерживать правильную гидратацию кожи и увеличивает выработку коллагена. Фрукт также содержит противовоспалительные соединения, обеспечивающие надлежащее функционирование иммунной системы.

Киви

Они богаты витамином С, Е и другими антиоксидантными соединениями, которые борются с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами, отвечающими за процесс старения.

Клубника

Клубника не только вкусна, но и отлично влияет на внешний вид нашей кожи. Она богата витамином С, обладающим антиоксидантными свойствами. Она устраняет свободные радикалы, уменьшает воспаление и поддерживает иммунитет организма. Также защищает мозг, предотвращая ухудшение когнитивных функций, а также сердце и кровеносную систему, уплотняя и укрепляя кровеносные сосуды.

Благодаря этому улучшается память и концентрация, а организм лучше насыщается кислородом, питается и подольше остается молодым. Исследования показали, что употребление клубники дважды в неделю может помочь отсрочить старение мозга на 2,5 года.

Виноград

Красный виноград содержит ресвератрол – антиоксидант из группы полифенолов с противовоспалительными, противовирусными и бактерицидными свойствами. Он борется с окислительным стрессом, поддерживает выработку коллагена и повышает эластичность кожи. Хорошая новость состоит в том, что красное вино делает то же самое.

Арбуз

Он состоит в основном из воды, поэтому отлично увлажняет тело и поддерживает надлежащее увлажнение кожи. Плод также содержит ликопин (тот же, что содержится в помидорах). Это сильный антиоксидант, который защищает кожу от ультрафиолетового излучения – фактора, значительно ускоряющего старение и дряблость кожи.

Гранаты

Гранаты содержат антиоксидантные полифенолы, в том числе элаговую кислоту с противовоспалительными свойствами.

Благодаря этому они борются со свободными радикалами и уменьшают воспаление - факторы, являющиеся основной причиной старения. Гранаты защищают кожу от неблагоприятного воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение. Они также увеличивают выработку коллагена, что улучшает текстуру кожи. Они обеспечивают прочность, упругость, гладкость, умеренный цвет и сияющий вид.