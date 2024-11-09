Cвіжі, сушені чи заморожені? Які фрукти краще не їсти восени та взимку

Фрукти, як і овочі, є основою здорового та збалансованого харчування. Вони багаті на вітаміни та інші необхідні поживні речовини. Легко доступні влітку та восени, але взимку вони можуть бути проблемою.

Які фрукти краще їсти взимку та пізньої осені, щоб забезпечити необхідну кількість поживних речовин, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що треба знати про споживання фруктів

Дієта, багата овочами та фруктами, допомагає знизити ризик багатьох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні та рак.

Тому не варто недооцінювати роль, яку відіграють фрукти в нашому раціоні, і подбати про те, щоб незалежно від пори року в нашому щоденному меню входило хоча б дві порції фруктів.

Найкраще купувати фрукти місцеві та в сезон, щоб переконатися, що вони свіжі та поживні. Але взимку це нелегко, тому краще обирати продукти, які найкоротше пройшли до наших столів і були зібрані якомога пізніше, тобто яблука та груші.

Яблука цінуються, серед іншого, як джерело вітаміну С, калію, клітковини, пектину і антиоксидантів, які захищають від розвитку раку грудей, легенів і товстої кишки.

Вони забезпечують в середньому близько 100 ккал на шматочок, тому що на 80% складаються з води. З іншого боку, груші є чудовим джерелом йоду та бору, а отже, підтримують роботу щитовидної залози та мозку.

Груші рекомендуються людям, які мають проблеми з травленням. Як і яблука, вони низькокалорійні (57 ккал на 100 г) і містять велику кількість пектину, що забезпечує відчуття ситості на тривалий час.

Екзотичні фрукти - хороше доповнення до зимового меню. У цей час особливо варто потягнутися до цитрусових, які цінують як джерело вітаміну С, який зміцнює імунітет організму - найбільше його в помело (61 мг) і апельсинах (54 мг). Крім того, цитрусові є джерелом клітковини, яка підтримує травлення та допомагає знизити рівень шкідливого холестерину.

Чи корисні заморожені фрукти?

Найкращий спосіб зберігання сезонних фруктів - заморожування. У цьому процесі вони мало втрачають поживні властивості і можуть зберігатися при відповідній температурі (нижче 18 градусів за Цельсієм) до півроку.

Перед заморожуванням фрукти необхідно вимити та висушити, за винятком малини та ожини, які не повинні контактувати з водою перед заморожуванням. Ви можете заморозити фрукти цілком або, наприклад, після купажування. Варто заздалегідь подумати, для чого ви будете їх використовувати.

Готові порції замороженої полуниці або чорниці є чудовою основою для зимових коктейлів, а також можуть бути доповненням до сніданків чи десертів. Не меншою ціною є і заморожені продукти, куплені в магазинах - краще за все вибирати ті, що містять один вид фруктів.

Які фрукти краще не їсти взимку?

Багато людей бояться їсти фрукти не по сезону через пестициди. Їх наявність дійсно може викликати побоювання, але ретельно вимитий виріб має бути безпечним для здоров'я.

Взимку варто відмовитися від фруктів, які їдуть до нас з далеких куточків світу, наприклад, від кавунів, тому що вони особливо схильні до впливу хімікатів, які продовжують термін зберігання.

Також не варто тягнутися до фруктів, які радують око, але розчаровують нас своїми смаковими якостями, наприклад, полуницею чи чорницею. Вони мають мало спільного з тими, що дозрівають на сонці в середині літа.