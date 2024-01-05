Эти 6 привычек в питании помогут вам прожить на 13 лет дольше

Эксперты в области здравоохранения уверяют, что наряду с физическими упражнениями, отказом от курения и сокращением количества потребляемого алкоголя одним из способов увеличить продолжительность жизни является правильное питание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на доктора Эни Юна на YouTube.

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Ешьте больше рыбы, так как она содержит полезные жиры омега-3

Жирные кислоты омега-3 имеют решающее значение для оптимального функционирования тела и мозга и тесно связаны со снижением риска многих заболеваний.

Например, в одном исследовании с участием более 40 тысяч мужчин в США те, кто регулярно ел одну или несколько порций рыбы в неделю, имели на 15% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Пейте меньше сладких напитков

Частое употребление подслащенных напитков связано с увеличением веса, ожирением, диабетом 2 типа, болезнями сердца, болезнями почек, неалкогольными заболеваниями печени, кариесом и кариесом, а также подагрой, разновидностью артрита.

Ешьте больше орехов и семян, которые являются полезными источниками жиров и белков

Орехи и семена могут помочь похудеть и снизить уровень холестерина. Крупное исследование, в котором оценивалось влияние средиземноморской диеты, показало, что люди, которым было поручено есть орехи, потеряли в талии в среднем два дюйма.

Исследование с участием женщин с метаболическим синдромом показало, что употребление 30 г смеси грецких, арахисовых и кедровых орехов в день в течение шести недель значительно снижает уровень всех типов холестерина.

Ешьте меньше красного мяса и обработанного мяса, такого как бекон и колбаса

Если вы едите более 90 г красного или обработанного мяса в день, Национальная служба здравоохранения рекомендует вам сократить потребление до 70 г или меньше в день. Хотя красное мясо является хорошим источником белка, витаминов и минералов и может стать частью сбалансированной диеты, употребление большого количества красного и обработанного мяса может увеличить риск развития рака кишечника.

Ешьте больше бобовых

Фасоль, горох и чечевица - это отличные источники растительного белка и клетчатки. Согласно двум обзорам, опубликованным в 2015 и 2021 годах, польза бобовых для здоровья такова: более низкий риск развития диабета и улучшение гликемического и липидного контроля у людей, страдающих диабетом снижение общего уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) контроль веса и меньшая вероятность ожирения снижение артериального давления меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний разнообразие микробиома иммунная поддержка.

Ешьте больше цельнозерновых продуктов

Доктор Юн сказал, что изменение номер один, которое потенциально может продлить вашу жизнь на годы, - это есть больше цельнозерновых продуктов, таких как гречка, овсянка и коричневый рис.

Ешьте их вместо очищенных зерен, таких как белый рис и макароны мягких сортов пшеницы.