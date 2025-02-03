Ці 6 трюків допоможуть почистити зварені яйця за секунди

Спосіб 1. Занурити в холодну воду

Один із найпростіших і найефективніших способів почистити яйця - використання води. Після того, як яйця будуть зварені, занурте їх у миску з холодною водою або льодом. Нехай вони полежать в ній кілька хвилин.

Потім злегка постукайте яйце, щоб шкарлупа тріснула - тоді її можна зняти з білка цілим шматочком. Цей метод зручний, а вода допомагає зупинити процес варіння та створити прошарок між шкарлупою і білком, що полегшує очищення.

Спосіб 2. Стукнути яйце тупим кінцем

Швидко почистити варене яйце від шкарлупи можна за допомогою одного простого трюку. Для цього яйце потрібно стукнути тупим кінцем об тверду поверхню. Часто під час варіння там утворюється повітряна кишеня, яка полегшує зняття шкарлупи.

Спосіб 3. Потрясти яйце в банці

Якщо ви не любите тратити багато часу на очищення яєць, спробуйте метод "трясіння". Для цього вам знадобиться лише невелика банка або контейнер.

Після того, як яйця охолонуть, покладіть їх у контейнер, налийте трохи води, закрийте кришку і гарно потрясіть. Це допоможе шкарлупі відділитися, а ви швидко знімете її за допомогою простих рухів. Цей спосіб є одним із найшвидших, тому підходить для великих порцій яєць.

Спосіб 4. Покачати яйце по столу

Один з найшвидших та найпростіших способів почистити зварені круто яйця - покачати їх по столу, притиснувши долонею. Від притиснення до твердої поверхні шкарлупа почне тріскатись та кришитися, відокремлюючись від білка.

Спосіб 5. Зняти шкарлупу ложкою

Не завжди для того, щоб швидко почистити варені яйця, треба вода. Можна скористатися і методом з ложкою. Зварене яйце потрібно розбити з тупого кінця та злегка прибрати шкарлупу на місці тріщини. Засуньте ніж шкарлупою і білком столову ложку та обережно прокочуйте її.

Завдяки цьому способу можна легко зняти шкарлупу з яйця, не пошкодивши білок.. Цей метод вимагає деякої вправності, але він допомагає швидко очистити яйце.

Спосіб 6. "Видути" яйце

Зварене яйце можна легко почистити за допомогою "видування". Для цього яйце розбивають з обох кінців, та, злегка прибравши шкарлупу на місці тріщин, катають по столу.

Після того, як вся тверда поверхня буде в маленьких тріщинах, потрібно сильно дмухнути з гострого кінця яйця. Тоді білок легко відділиться від плівки зі шкарлупою.