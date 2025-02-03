Эти 6 трюков помогут почистить сваренные яйца за секунды

Сваренные яйца - один из самых популярных продуктов для приготовления завтраков, салатов или закусок. Но многих раздражает процесс их очистки: скорлупа может оставлять кусочки на белке. Впрочем, существуют способы, которые облегчают очистку вареных яиц.
О том, как быстро почистить вареные яйца читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Один из самых простых и эффективных способов почистить яйца - использование воды. После того, как яйца будут сварены, погрузите их в миску с холодной водой или льдом. Пусть они полежат в ней несколько минут.
Затем слегка постучите яйцо, чтобы скорлупа треснула - тогда ее можно снять с белка целым кусочком. Этот метод удобен, а вода помогает остановить процесс варки и создать прослойку между скорлупой и белком, что облегчает очистку.
Быстро почистить вареное яйцо от скорлупы можно с помощью одного простого трюка. Для этого яйцо нужно стукнуть тупым концом о твердую поверхность. Часто во время варки там образуется воздушный карман, который облегчает снятие скорлупы.
Если вы не любите тратить много времени на очистку яиц, попробуйте метод "тряски". Для этого вам понадобится лишь небольшая банка или контейнер.
После того, как яйца остынут, положите их в контейнер, налейте немного воды, закройте крышку и хорошо потрясите. Это поможет скорлупе отделиться, а вы быстро снимете ее с помощью простых движений. Этот способ является одним из самых быстрых, поэтому подходит для больших порций яиц.
Один из самых быстрых и простых способов почистить сваренные вкрутую яйца - покачать их по столу, прижав ладонью. От прижатия к твердой поверхности скорлупа начнет трескаться и крошиться, отделяясь от белка.
Не всегда для того, чтобы быстро почистить вареные яйца, нужна вода. Можно воспользоваться и методом с ложкой. Сваренное яйцо нужно разбить с тупого конца и слегка убрать скорлупу на месте трещины. Засуньте чем скорлупой и белком столовую ложку и осторожно прокатывайте ее.
Благодаря этому способу можно легко снять скорлупу с яйца, не повредив белок. Этот метод требует некоторой сноровки, но он помогает быстро очистить яйцо.
Сваренное яйцо можно легко почистить с помощью "выдувания". Для этого яйцо разбивают с обоих концов, и, слегка убрав скорлупу на месте трещин, катают по столу.
После того, как вся твердая поверхность будет в маленьких трещинах, нужно сильно дунуть с острого конца яйца. Тогда белок легко отделится от пленки со скорлупой.
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При написании материала использовались следующие источники: Serious Eats, кулинарный ресурс Shuba, кулинарный сайт Евгена Клопотенко.