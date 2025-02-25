Эти 6 сортов помидоров надо сажать первыми: они созреют раньше всех остальных

Томаты - одни из самых популярных овощей, которые находят широкое применение в кулинарии. Особый интерес представляют ранние сорта томатов, которые позволяют наслаждаться плодами уже в начале лета.

Особенности ранних томатов и их разновидности

Ранние сорта томатов имеют несколько отличий от позднеспелых. Они характеризуются компактными кустами, которые требуют значительных усилий формирования. Многим из них не требуется пасынкование, что делает уход за растением намного проще.

Эти томаты часто имеют небольшие размеры, но могут дать приличный урожай. Важно учитывать, что большинство ранних сортов не обладают высокой урожайностью, но они быстро созревают, что позволяет собрать первые плоды уже в начале лета.

При этом они хорошо переносят нестабильные погодные условия и не подвергаются множеству болезней. Уход за такими томатами минимальный: достаточно прополки, своевременной подкормки и защиты от вредителей.

Уход за ранними томатами

Чтобы ранние сорта томатов оправдали все ожидания, необходимо придерживаться нескольких основных рекомендаций по уходу. Первое, на что стоит обратить внимание, это правильный полив, поскольку эти растения нуждаются в умеренной влажности.

Также важно обеспечить регулярное внесение удобрений, особенно в период активного роста. Некоторые сорта ранних помидоров могут требовать дополнительного укрытия в холодное время года, поэтому стоит заранее позаботиться о защите от заморозков.

Важным моментом является также мульчирование почвы, что помогает сохранять влагу и препятствует росту сорняков. Эти простые меры помогут получить вкусный и богатый урожай ранних томатов.

Томаты могут созреть за 80-85 дней (фото: Freepik.com)

Сорт "Санька"

Сорт "Санька" - один из самых популярных ранних помидоров, который имеет компактные размеры (до 50 см высотой). Он характеризуется быстрым сроком созревания - примерно 85 дней. Плоды этого сорта небольшие, но очень вкусные и сочные.

"Санька" не требует пасынкования, что значительно облегчает уход. Даже в условиях недостаточного освещения кусты будут активно развиваться. Этот сорт отлично подходит для открытого грунта, а также может выращиваться в теплицах. Урожайность "Саньки" достигает 3 кг с куста.

Сорт "Большая мамочка"

"Большая мамочка" - это гибрид с детерминантным типом роста. Этот сорт известен своей устойчивостью к заболеваниям, что делает его идеальным выбором для регионов с неблагоприятными климатическими условиями. Кусты достигают высоты 80 см, и не требуют постоянного пасынкования.

Плоды этого сорта крупные, с весом до 200 г, и имеют отличный вкус. Созревание происходит через 95 дней после посадки. С каждого растения можно собрать до 4 кг томатов. "Большая мамочка" хорошо чувствует себя как в открытом грунте, так и в теплицах.

Сорт "Пародист"

Сорт "Пародист" отличается компактностью и скороспелостью. Он идеально подходит для выращивания в открытом грунте и является одним из самых низких среди ранних сортов. Этот сорт дает урожай через 80 дней, а плоды имеют массу около 160 г.

Урожайность с одного растения достигает 3,5 кг. Плоды этого сорта имеют плотную кожуру, что делает их идеальными для транспортировки. Равномерное созревание и завязывание плодов позволяют собрать урожай без потерь.

Определенные сорта помидор могут установить рекорды быстрого созревания (фото: Freepik.com)

Сорт "Гаврош"

"Гаврош" - это очень ранний сорт помидоров, созревающий за 80-85 дней. Плоды небольшие, массой около 50 г, но очень сладкие и ароматные. Этот сорт идеально подходит для первых домашних помидоров, особенно для засолки и приготовления салатов.

Несмотря на небольшие размеры, кусты дают хороший урожай. Плоды "Гавроша" имеют плотную кожуру, что увеличивает их устойчивость к механическим повреждениям. Выращивать этот сорт можно как в открытом грунте, так и в теплицах. Он прекрасно адаптируется к различным климатическим условиям.

Сорт "Аляска"

"Аляска" - это высокоурожайный сорт, который прекрасно подходит для открытого грунта. Сорт идеально подходит для выращивания в климате, где лето короткое, поскольку его плоды созревают через 90 дней. Плоды "Аляски" имеют округлую форму и насыщенный красный цвет.

Этот сорт отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям, что делает его подходящим для начинающих садоводов. Плоды имеют хороший вкус, а их масса достигает 100 г. Этот сорт подходит как для свежего употребления, так и для консервирования.

Сорт "Шейк"

"Шейк" - это сорт, который созревает за 80-100 дней. Кусты этого сорта могут достигать 1,5 м в высоту, но они достаточно устойчивы к ветру и дождю. Плоды "Шея" имеют хорошую плотность и защищены от трещин благодаря плотной кожуре.

Они отлично подходят для переработки на пасту, соусы и соки. Этот сорт также хорошо чувствует себя в полутени, что делает его пригодным для теплиц. "Шейк" дает высокий урожай, и плоды созревают постепенно.