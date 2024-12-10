Ці 6 продуктів дуже корисні для мозку, але багато хто їх не їсть

Для ефективної роботи мозок потребує не лише відпочинку, а й правильного харчування. Для того, щоб головний мозок добре працював, необхідно додати в раціон корисні продукти, які будуть задовольняти потреби в різних речовинах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Medical xpress.
Клітини організму можуть виправити або запобігти пошкодженню вільними радикалами, наприклад, виробляючи антиоксидантні ферменти.
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"Існує великий потенціал для використання продуктів рослинного походження як частини для лікування станів, викликаних нейрозапаленням і окисним стресом", - підсумувала Мей.
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