UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Ці 6 продуктів дуже корисні для мозку, але багато хто їх не їсть

Які продукти корисні для мозку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для ефективної роботи мозок потребує не лише відпочинку, а й правильного харчування. Для того, щоб головний мозок добре працював, необхідно додати в раціон корисні продукти, які будуть задовольняти потреби в різних речовинах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Medical xpress.

Клітини організму можуть виправити або запобігти пошкодженню вільними радикалами, наприклад, виробляючи антиоксидантні ферменти.

Також б

"Існує великий потенціал для використання продуктів рослинного походження як частини для лікування станів, викликаних нейрозапаленням і окисним стресом", - підсумувала Мей. 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'я