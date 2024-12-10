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Эти 6 продуктов очень полезны для мозга, но многие их не едят

Какие продукты полезны для мозга (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для эффективной работы мозг нуждается не только в отдыхе, но и правильном питании. Для того чтобы головной мозг хорошо работал, необходимо добавить в рацион полезные продукты, которые будут удовлетворять потребности в различных веществах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Medical xpress.

Клетки организма могут исправить или предотвратить повреждение свободными радикалами, например, производя антиоксидантные ферменты.

Также б

"Существует большой потенциал для использования продуктов растительного происхождения как части для лечения состояний, вызванных нейровоспалением и окислительным стрессом", - подытожила Мэй.

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