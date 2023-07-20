Ці 6 помилок з унітазом роблять дуже багато людей: як чинити не варто

Паперові рушники

Ви здивуєтеся, але такий папір викидати в унітаз не варто. Рушники потрібно викидати лише у відро для сміття.

Річ у тому, що матеріал для таких рушників відрізняється більш високою щільністю та значною товщиною. На відміну від туалетного паперу, який дуже швидко розчиняється у воді.

Вологі серветки

Багато людей у туалеті використовують вологі серветки та не замислюються, що кидати їх в унітаз – не можна. Такі серветки у воді не розчиняються і дуже швидко забивають каналізацію.

Єдиний виняток - спеціальний вологий туалетний папір у вигляді серветок. Але перевірте, чи на упаковці є спеціальна позначка, що їх можна викидати в унітаз.

Сміття з пилозбірника

Ви прибрали квартиру за допомогою пилососа і йдете у ванну, щоб витрусити сміття з пилозбірника та помити водою саму ємність. Але витрушувати вміст мішка в унітаз категорично не можна – є великий ризик того, що каналізаційна труба заб'ється.

Не забувайте, що в пилосос, окрім пилу, потрапляє ціла купа інших відходів. У тому числі й твердих.

Харчові відходи

Огризок від яблука, кісточки від персиків, яєчну шкаралупу або картопляні лушпиння викидати в унітаз мало кому спаде на думку.

Але мало хто знає, що виливати в каналізацію категорично не можна залишки супу та все, що містить жир. Ці рідини дуже часто призводять до засмічення.

Ватні диски

Здавалося б, ватний диск швидко розмокає від води та не повинен створювати проблем. Але вони складаються з матеріалу, який не дозволяє їм повністю розчинитись у воді через свою щільність.

Тому відро для сміття - найкраще місце для використаних ватних дисків.

Волосся

Почистивши щітку для волосся, перше, що спадає на думку - викинути зібраний грудку в унітаз. І це велика помилка. Саме волосся найчастіше засмічує каналізацію.

Волосся варто викидати у відро для сміття. І так само треба чинити з шерстю домашніх тварин.