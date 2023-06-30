Вологі серветки можна використовувати не лише за призначенням: 4 неочікувані ситуації

Вологі серветки можна використовувати по-різному. Існують корисні лайфхаки з їх застосуванням, які набагато покращать життя.

У яких ситуація вологі серветки можуть допомогти - читайте на Styler нижче.

Прибрати шерсть

Якщо у вас в сім’ї є чотирилапий улюбленець, то ви напевно стикалися з такою проблемою, як шерсть, що прилипла до м’яких меблів.

Найзручніше позбуватися дрібних ворсинок за допомогою липкого валика, але якщо його немає, то використовуйте звичайні вологі серветки. В результаті дивани та килими миттю знову стануть чистими.

Ароматизатор

Вологі серветки, які мають насичених запах, можна використовувати як ароматизатор для складених в шафі речей. Покладіть декілька штук на полицю з білизною. Через деякий час вони висохнуть, а ось аромат залишиться.

Також їх варто використовувати і тоді, коли виникла проблема із неприємним запахом із взуття. Усунути його можна, протерши серветками внутрішню частину черевиків.

Очищення праски

Виявляється вологими серветками можна видалити забруднення на підошві праски. Для цього прилад варто розігріти до мінімальної температури та протерти серветками.

Чиста машина

Мабуть, у всіх водіїв в автомобілі є вологі серветки Ними можна протирати приладову панель, позбавлятися слідів пташиного посліду, а також від комах, що налипли на лобове скло.

Недоліки вологих серветок

Консерванти

Дитячі серветки не такі безпечні, як здаються. Деякі виробники додають в них консерванти, ароматизатори, які негативним чином впливають на дитячу шкіру, особливо немовлят.

Проблеми побутового характеру

Багато людей вважають за краще змивати серветки в унітаз. Але це може засмітити унітаз, а в деяких випадках і каналізацію. Якщо не хочете зіткнутися з подібними проблемами, завжди викидайте їх у відро для сміття.

Шкода навколишньому середовищу

У складі більшості вологих серветок присутні пластикові волокна, що робить їх біологічно не розкладаючими.