Ці 5 відомих компаній виробляють майже 25 відсотків світового пластикового сміття: дослідження

Група дослідників із різних країн вивчила приблизно 1,87 мільйона об'єктів пластикового сміття, які забруднювали довкілля. Ці об'єкти були зібрані в період із 2018 по 2022 рік. Аналіз пластикових відходів, походження яких було відомо, дав цікаві результати.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на науковий журнал Science Advances.
П'ять великих корпорацій відповідальні за 24 відсотки відходів. Лідируючу позицію займають виробники безалкогольних напоїв Coca-Cola та PepsiCo, відповідальні за 11 та 5 відсотків відповідно. За ними йдуть Nestle і Danon (по три відсотки), великі гравці у харчовій промисловості, а замикає п'ятірку Altria (2 відсотки), один із найбільших виробників тютюнових виробів.
Дослідники зазначають, що такий висновок наголошує на можливості ефективного контролю за поширенням пластикових відходів.
На їхню думку, співпраця з цими п'ятьма корпораціями полегшить узгодження правил регулювання виробництва пластикових виробів порівняно із ситуацією, де відповідальність розділена між безліччю невеликих компаній.
В яких місцях збирали пластикові відходи для дослідження (фото: Science Advances)
Дослідники також зазначили, що більше половини всіх брендованих пластикових відходів походять від 56 компаній, що є відносно невеликою кількістю.
Це створює можливість проведення діалогу з кожним виробником про можливі зміни в упаковці для зниження обсягу сміття. Для цього пропонується відмовитися від одноразової упаковки та вибрати більш екологічні матеріали.
У дослідженні велику роль відіграли понад 100 тисяч волонтерів із 84 країн, які збирали пластикове сміття по всьому світу.
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