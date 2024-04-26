Ці 5 відомих компаній виробляють майже 25 відсотків світового пластикового сміття: дослідження

Які відомі компанії потрапили до антирейтингу

П'ять великих корпорацій відповідальні за 24 відсотки відходів. Лідируючу позицію займають виробники безалкогольних напоїв Coca-Cola та PepsiCo, відповідальні за 11 та 5 відсотків відповідно. За ними йдуть Nestle і Danon (по три відсотки), великі гравці у харчовій промисловості, а замикає п'ятірку Altria (2 відсотки), один із найбільших виробників тютюнових виробів.

Виведення вчених

Дослідники зазначають, що такий висновок наголошує на можливості ефективного контролю за поширенням пластикових відходів.

На їхню думку, співпраця з цими п'ятьма корпораціями полегшить узгодження правил регулювання виробництва пластикових виробів порівняно із ситуацією, де відповідальність розділена між безліччю невеликих компаній.

В яких місцях збирали пластикові відходи для дослідження (фото: Science Advances)

Дослідники також зазначили, що більше половини всіх брендованих пластикових відходів походять від 56 компаній, що є відносно невеликою кількістю.

Це створює можливість проведення діалогу з кожним виробником про можливі зміни в упаковці для зниження обсягу сміття. Для цього пропонується відмовитися від одноразової упаковки та вибрати більш екологічні матеріали.

У дослідженні велику роль відіграли понад 100 тисяч волонтерів із 84 країн, які збирали пластикове сміття по всьому світу.