Эти 5 известных компаний производят почти 25 процентов мирового пластикового мусора: исследование

Какие известные компании попали в антирейтинг

Пять крупных корпораций ответственны за 24 процента всех отходов. Лидирующую позицию занимают производители безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo, ответственные за 11 и 5 процентов соответственно. За ними следуют Nestle и Danon (по три процента), крупные игроки в пищевой промышленности, а замыкает пятерку Altria (2 процента), один из крупнейших производителей табачных изделий.

Вывод ученых

Исследователи отмечают, что такой вывод подчеркивает возможность эффективного контроля за распространением пластиковых отходов.

По их мнению, сотрудничество с этими пятью корпорациями облегчит согласование правил регулирования производства пластиковых изделий по сравнению с ситуацией, где ответственность разделена между множеством небольших компаний.

В каких местах собирали пластиковіе отходы для исследования (фото: Science Advances)

Исследователи также отметили, что более половины всех брендированных пластиковых отходов происходят от 56 компаний, что также является относительно небольшим числом.

Это создает возможность проведения диалога с каждым производителем о возможных изменениях в упаковке для снижения объема мусора. Для этого предлагается отказаться от одноразовой упаковки и выбрать более экологичные материалы.

В исследовании большую роль сыграли более 100 тысяч волонтеров из 84 стран, которые собирали пластиковый мусор по всему миру.