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Эти 5 известных компаний производят почти 25 процентов мирового пластикового мусора: исследование

Почти четверть всего пластикового мусора в мире производят лишь пять компаний (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Группа исследователей из разных стран изучила примерно 1,87 миллиона объектов пластикового мусора, которые загрязняли окружающую среду. Эти объекты были собраны в период с 2018 по 2022 год. Анализ пластиковых отходов, происхождение которых было известно, принес интересные результаты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научный журнал Science Advances.

Какие известные компании попали в антирейтинг

Пять крупных корпораций ответственны за 24 процента всех отходов. Лидирующую позицию занимают производители безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo, ответственные за 11 и 5 процентов соответственно. За ними следуют Nestle и Danon (по три процента), крупные игроки в пищевой промышленности, а замыкает пятерку Altria (2 процента), один из крупнейших производителей табачных изделий.

Вывод ученых

Исследователи отмечают, что такой вывод подчеркивает возможность эффективного контроля за распространением пластиковых отходов.

По их мнению, сотрудничество с этими пятью корпорациями облегчит согласование правил регулирования производства пластиковых изделий по сравнению с ситуацией, где ответственность разделена между множеством небольших компаний.

В каких местах собирали пластиковіе отходы для исследования (фото: Science Advances)

Исследователи также отметили, что более половины всех брендированных пластиковых отходов происходят от 56 компаний, что также является относительно небольшим числом.

Это создает возможность проведения диалога с каждым производителем о возможных изменениях в упаковке для снижения объема мусора. Для этого предлагается отказаться от одноразовой упаковки и выбрать более экологичные материалы.

В исследовании большую роль сыграли более 100 тысяч волонтеров из 84 стран, которые собирали пластиковый мусор по всему миру.

Напомним, что ученые назвали главные угрозы для человечества.

А еще мы писали, что ученые нашли способ одолеть загрязнение пластиком.

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