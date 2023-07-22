Ці 5 таємних жестів покажуть, що чоловік у вас закоханий

Поза чоловіка

Чоловік змінює поставу, коли він поряд з вами. Ви можете помітити, що поруч з вами він випрямляється та розправляє плечі, втягує живіт. Стає нібито більшим, сильнішим.

Таким чином чоловік демонструє вам і всьому світу свою силу та бажання стати для вас захисником.

Погляд

Чоловік, який зацікавлений у вашій увазі й взаємності, буде шукати ваш погляд у відповідь.

При кожній нагоді він намагатиметься зазирнути у ваші очі, немов бажаючи забратися в саму душу, побачити, що й він вам небайдужий.

Про погляд закоханого чоловіка часом кажуть - "щенячий". Він сповнений ніжності, ласки і кохання.

Він вас чує

Закоханий чоловік добре чутиме все, що ви кажете, навіть у переповненій шумній залі. Відповідатиме він вам швидко і не замислюючись.

Іноді ви можете помітити, що коли він відповідає, його жести почнуть нагадувати ваші. Це цілком природно, і трапляється, коли одній людині подобається інша.

Усмішка

Закоханий у вас чоловік буде демонструвати свої емоції. Побачивши вас, на його обличчі одразу з'являється щира, добра усмішка.

Ви не побачите у виразі його обличчя байдужості, адже він дійсно щиро радіє, коли спілкується з вами.

Він хоче бути ближче

Коли дві людини закохуються, кожна з них прагне пустити іншу у свій особистий простір

Мова тіла чоловіка скаже вам про це: він може намагатись взяти вас за руку, обійняти вас за талію, нахилитися до вас ближче, коли ви сидите чи стоїте поряд.