Ці 5 таємних жестів покажуть, що чоловік у вас закоханий

Закоханий чоловік навряд чи ставатиме на коліно і зізнаватиметься в коханні на першому етапі стосунків. Тим паче важко зрозуміти його справжні наміри та почуття, коли ви нещодавно познайомилися або просто дружите.
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Чоловік змінює поставу, коли він поряд з вами. Ви можете помітити, що поруч з вами він випрямляється та розправляє плечі, втягує живіт. Стає нібито більшим, сильнішим.
Таким чином чоловік демонструє вам і всьому світу свою силу та бажання стати для вас захисником.
Чоловік, який зацікавлений у вашій увазі й взаємності, буде шукати ваш погляд у відповідь.
При кожній нагоді він намагатиметься зазирнути у ваші очі, немов бажаючи забратися в саму душу, побачити, що й він вам небайдужий.
Про погляд закоханого чоловіка часом кажуть - "щенячий". Він сповнений ніжності, ласки і кохання.
Закоханий чоловік добре чутиме все, що ви кажете, навіть у переповненій шумній залі. Відповідатиме він вам швидко і не замислюючись.
Іноді ви можете помітити, що коли він відповідає, його жести почнуть нагадувати ваші. Це цілком природно, і трапляється, коли одній людині подобається інша.
Закоханий у вас чоловік буде демонструвати свої емоції. Побачивши вас, на його обличчі одразу з'являється щира, добра усмішка.
Ви не побачите у виразі його обличчя байдужості, адже він дійсно щиро радіє, коли спілкується з вами.
Коли дві людини закохуються, кожна з них прагне пустити іншу у свій особистий простір
Мова тіла чоловіка скаже вам про це: він може намагатись взяти вас за руку, обійняти вас за талію, нахилитися до вас ближче, коли ви сидите чи стоїте поряд.
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