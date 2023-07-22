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Эти 5 тайных жестов покажут, что мужчина в вас влюблен

Как определить влюбленного мужчину (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Влюбленный мужчина вряд ли станет на колено и будет признаваться в любви на первом этапе отношений. Тем более трудно понять его истинные намерения и чувства, когда вы недавно познакомились или просто дружите.

Об этом говорится в Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.

Поза мужчины

Человек меняет позу, когда он рядом с вами. Вы можете заметить, что рядом с вами он выпрямляется и расправляет плечи, втягивает живот. Становится будто больше, сильнее.

Таким образом мужчина демонстрирует вам и всему миру свою силу и желание стать для вас защитником.

Взгляд

Человек, который заинтересован в вашем внимании и взаимности, будет искать ваш взгляд в ответ.

При любом удобном случае он будет пытаться заглянуть в ваши глаза, словно желая забраться в самую душу, увидеть, что и он вам неравнодушен.

О взгляде влюбленного мужчины иногда говорят - "щенячий". Он полон нежности, ласки и любви.

Он вас слышит

Влюбленный мужчина будет хорошо слышать все, что вы говорите, даже в переполненном шумном зале. Он будет отвечать вам быстро и не задумываясь.

Иногда вы можете заметить, что, когда он отвечает, его жесты начнут напоминать ваши. Это вполне естественно и случается, когда одному человеку нравится другой.

Улыбка

Влюбленный в вас мужчина будет демонстрировать свои эмоции. Увидев вас, на его лице сразу появляется искренняя, добрая улыбка.

Вы не увидите в выражении его лица безразличия, ведь он действительно искренне радуется, когда общается с вами.

Он хочет быть поближе

Когда два человека влюбляются, каждый из них стремится пустить другого в свое личное пространство.

Язык тела мужчины скажет вам об этом: он может пытаться взять вас за руку, обнять вас за талию, наклониться к вам поближе, когда вы сидите или стоите рядом.

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