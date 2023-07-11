Ці 5 неочевидних помилок зіпсують коробку передач вашого авто

Багато водіїв роблять цю помилку. Коли вони зупиняються на червоне світло, зчеплення не відпускають. Така помилка зношує вижимний підшипник, який піддається непотрібному тиску.

Тому наступного разу, коли вам потрібно буде зупинитися, просто перемкніться на нейтральну передачу та відпустіть зчеплення.

У такому разі зношуються синхронізатори, поршень головного циліндра та й взагалі механізм зчеплення. Ну і звісно потім доведеться робити дорогий ремонт.

відбувається прискорений знос зчеплення.

. Це поширене явище серед недосвідчених водіїв. Результат - дорога заміна диска зчеплення й підшипника.