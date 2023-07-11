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Эти 5 неочевидных ошибок испортят коробку передач вашего авто

Какие ошибки сломают коробку передач (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Очевидно, что только благодаря правильной эксплуатации авто лучше служит и не нужно значительно тратиться на ремонт. Однако есть неочевидные ошибки, которые быстро испортят коробку передач машины.

Об этом эксперты рассказали в статье на Sante Plus.

красный

В таком случае изнашиваются синхронизаторы, поршень главного цилиндра и вообще механизм сцепления. Ну и, конечно, потом придется делать дорогой ремонт.

ускоренному износу сцепления.

. Это распространенное явление среди неопытных водителей. Результат - дорогостоящая замена диска сцепления и подшипника.

Раньше мы объясняли, почему после поездки не следует сразу глушить двигатель автомобиля.

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