Эти 5 неочевидных ошибок испортят коробку передач вашего авто

Очевидно, что только благодаря правильной эксплуатации авто лучше служит и не нужно значительно тратиться на ремонт. Однако есть неочевидные ошибки, которые быстро испортят коробку передач машины.
Об этом эксперты рассказали в статье на Sante Plus.
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В таком случае изнашиваются синхронизаторы, поршень главного цилиндра и вообще механизм сцепления. Ну и, конечно, потом придется делать дорогой ремонт.
ускоренному износу сцепления.
. Это распространенное явление среди неопытных водителей. Результат - дорогостоящая замена диска сцепления и подшипника.
Раньше мы объясняли, почему после поездки не следует сразу глушить двигатель автомобиля.
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