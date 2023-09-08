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Ці 5 корисних спецій мають бути на кожній кухні

П'ятниця 08 вересня 2023 18:01
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Ці 5 корисних спецій мають бути на кожній кухні Які спеції повинні бути на кожній кухні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо ви любите готувати, то на вашій кухні точно знайдеться кілька баночок зі спеціями. Однак, не завжди є весь необхідний набір приправ, що нададуть стравам неповторного смаку

Які спеції повинні бути на кухні - читайте в матеріалі нижче.

Чорний перець

Майже у кожному рецепті використовується цей популярний компонент. Важливо розуміти, що мелений чорний перець робить смак страв яскравішими і насиченішими.

Також існують рожевий і білий перець горошком, проте навіть звичайний чорний чудово задовольнить ваші кулінарні потреби.

Використання чорного перцю в раціоні сприяє зниженню ваги, поліпшенню травлення, полегшення кашлю та застуди та покращує обмін речовин.

Лавровий лист

Таку спецію найкраще мати у двох варіантах: молотому та цільному. Лавровий лист використовується не тільки для приготування перших страв.

Спеція має легкий пряно-солодкуватий аромат і гіркуватий смак. Його завжди додають для приготування супів та бульйонів. На його основі готують велику кількість соусів. Він є одним з обов’язкових інгредієнтів під час консервування.

Мелений лавровий лист чудово підходить для маринування м’яса, риби та грибів. Ефірну олію з лаврового листа додають до кондитерських виробів та до лікерів.

Лавровий лист до перших та других страв краще додавати під кінець приготування за 5-15 хвилин, а потім його потрібно прибрати. У соуси та маринади краще додавати мелений лавровий лист.

Куркума

Ця яскраво-помаранчева спеція відома тим, що її часто використовують в індійській та тайській кухні. Однак, вона підійде і для багатьох інших страв.

Куркума належить до сімейства імбирних та має м'який квітковий смак. Якщо використовувати її в кулінарії на постійній основі, то можна значно поліпшити стан організму.

Паприка

Одна щіпка ароматної паприки змусить звичайну страву стати смачною та ароматною. Можна використовувати як звичайну спецію, так і копчену.

Особливо добре вона пасуватиме до вегетаріанських страв, але може доповнити й м'ясні закуски.

Приправа багата вмістом вітаміну С, а також А, В1, В2, D, РР. З мікроелементів в ній є залізо, цинк, селен, марганець, мідь. Червоний колір надають паприці каротиноїди.

Кмин

Пряність використовується як у цілісному, так і меленому вигляді. Навіть невелика кількість кмину надає їжі особливого відтінку смаку та аромату.

Ця спеція надзвичайно універсальна і містить дуже багато олій, тому знадобиться зовсім трохи приправи, щоб зробити вашу їжу ароматною.

Також кмин містить велику кількість вітаміну Е. Насіння наділено тонізуючими, седативними, спазмолітичними, бактерицидними й жовчогінними властивостями.

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