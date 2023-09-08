Эти 5 полезных специй должны быть на каждой кухне

Если вы любите готовить, то на вашей кухне точно найдется несколько баночек со специями. Однако, не всегда есть необходимый набор приправ, которые придадут блюдам неповторимый вкус.

Какие специи должны быть на кухне - читайте в материале ниже .

Черный перец

Почти в каждом рецепте используется этот популярный компонент. Важно понимать, что молотый черный перец делает вкус блюд более яркими и насыщенными.

Также есть розовый и белый перец горошком, однако даже обычный черный прекрасно удовлетворит ваши кулинарные потребности.

Использование черного перца в рационе способствует снижению веса, улучшению пищеварения, облегчению кашля и простуды и обмен веществ.

Лавровый лист

Такую специю лучше иметь в двух вариантах: молотом и цельном. Лавровый лист используется не только для приготовления первых блюд.

Специя имеет легкий пряно-сладковатый аромат и горьковатый вкус. Его всегда добавляют для приготовления супов и бульонов. На его основе готовят большое количество соусов. Он является одним из обязательных ингредиентов при консервировании.

Молотый лавровый лист отлично подходит для маринования мяса, рыбы и грибов.

Лавровый лист к первым и вторым блюдам лучше добавлять к концу приготовления за 5-15 минут, а затем его нужно убрать. В соусы и маринады лучше добавлять молотый лавровый лист.

Куркума

Эта ярко-оранжевая специя известна тем, что ее часто используют в индийской и тайской кухне. Однако она подойдет и для многих других блюд.

Куркума относится к семейству имбирных и имеет мягкий цветочный вкус. Если использовать ее в кулинарии на постоянной основе, можно значительно улучшить состояние организма.

Паприка

Одна щепотка ароматной паприки заставит обычное блюдо стать вкусным и ароматным. Можно использовать как обычную специю, так и копченую.

Особенно хорошо она будет подходить к вегетарианским блюдам, но может дополнить и мясные закуски.

Приправа богата содержанием витамина С, а также А, В1, В2, D, РР. Из микроэлементов в ней есть железо, цинк, селен, марганец, медь. Красный цвет придают паприке каротиноиды.

Тмин

Пряность используется как в целостном, так и молотом виде. Даже небольшое количество тмина придает пище особый оттенок вкуса и аромата.

Эта специя очень универсальна и содержит очень много масел, поэтому понадобится совсем немного приправы, чтобы сделать вашу пищу ароматной.

Также тмин содержит большое количество витамина Е. Семена наделены тонизирующими, седативными, спазмолитическими, бактерицидными и желчегонными свойствами.