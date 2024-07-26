Ці 5 функцій зроблять iPhone 17 найбільшим оновленням за останні роки

Новий тонкий дизайн

Чутки охрестили новий iPhone, який планує Apple як "iPhone 17 Slim", але навряд чи Apple використовуватиме таку назву. Опис "тонкий" відноситься до більш гладкого та тонкого дизайну пристрою.

З моделлю iPad Pro 12,9 дюйма з чіпом M4 Apple зменшила товщину більш ніж на міліметр, отримавши найтонший пристрій з будь-коли створених компанією. Такий же фокус на тонкому дизайні очікується в 2025 році, і майбутній iPhone, як то кажуть, буде "значно тоншим" за нинішні моделі iPhone.

Ніхто не знає, наскільки тонким зробить цей iPhone Apple, але iPad Pro товщиною всього 5,1 мм може бути взірцем того, чого слід очікувати.

Що стосується розміру, то очікується, що iPhone 17 Slim перебуватиме десь між 6,1-дюймовим iPhone 15 Pro та 6,7-дюймовим iPhone 15 Pro.

Окремі чутки вказують на розміри екрану в 6,55, 6,6 і 6,65 дюйми, на яких зупинилася Apple, що зробило б його менше, ніж iPhone 15 Pro Max (і передбачуваний iPhone 16 Pro Max).

Хоча Apple використовує титан для висококласних моделей iPhone з минулого року, за чутками, iPhone 17 Slim матиме алюмінієвий корпус.

Перші чутки про цей пристрій дійсно вказували на те, що він замінить "Plus" iPhone в лінійці Apple, але пізніша інформація вказує на новий висококласний iPhone, який буде ще дорожчим, ніж Pro Max.

Судячи з чуток, iPhone 17 Slim буде схожим на iPhone X 2017 року. iPhone X став великим стрибком у технологіях, і він продавався разом зі стандартними моделями iPhone 8.

Схоже, що ми отримаємо iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та цей новий висококласний iPhone 17 Slim, а Apple повністю відмовиться від моделі Plus. iPhone 17 Slim може бути дорожчим за iPhone 15 Pro Max, який в даний час коштує від 1199 доларів.

Переміщені камери

Поряд із більш тонким та легким дизайном, висококласний iPhone 17 може мати першу велику модернізацію задньої камери. За чутками, камери можуть бути переміщені з верхнього лівого кута iPhone до верхнього центру, що може призвести до дизайну, схожого на Google Pixel.

Pixel 8 Pro має смугу на задній панелі пристрою, в якій розташовані три камери, лазерний датчик автофокусу і спалах.

Apple все ще тестує дизайн для iPhone 17, але переміщений блок камери є можливим варіантом.

Поліпшення дисплея

Технологія дисплея ProMotion, яка дозволяє використовувати змінну частоту оновлення від 1 Гц до 120 Гц, очікується для всіх моделей iPhone у 2025 році, включаючи висококласну модель, але важливішою новиною є те, що за чутками Apple використовує нове покриття дисплея.

За словами, нове покриття має покращені антивідблиски та кращу стійкість до подряпин, ніж поточне покриття Ceramic Shield. У витоках його описують як "супертвердий антивідблиск шар".

Apple використовує Ceramic Shield із 2020 року. Це гібридний матеріал із керамічного скла, розроблений у партнерстві з Corning.

З того часу Corning внесла покращення у свої захисні скляні продукти, а матеріал Gorilla Armor компанії знижує відбивну здатність до 75 відсотків, а також підвищує захист від падінь та стійкість до подряпин.

Corning має давні стосунки з Apple, і хоча Gorilla Armor був розроблений для Samsung, Corning може створити аналогічний продукт для Apple.

Найкраща селфі-камера та зміни Dynamic Island

Очікується, що зменшений Dynamic Island, який займає менше місця на екрані, з'явиться в новому iPhone 17. Роками ходять чутки про технологію Face ID під екраном, і ми можемо побачити перші натяки на неї у 2025 році.

Будуть менші отвори та виріз у формі таблетки для фронтальної камери, але схоже, що Apple поки не досягне своєї мети по дизайну з повністю екранним дисплеєм.

У рамках перепроектування Dynamic Island, за чутками, Apple використовуватиме фронтальну камеру на 24 мегапікселі, що стане покращенням порівняно з поточною селфі-камерою на 12 мегапікселів.

Вона буде оснащена шестиелементним об'єктивом для покращення якості зображення, а збільшення роздільної здатності дозволить захоплювати більше деталей та виконувати сильніше кадрування без втрати якості.

Швидкі чіпи

Схоже, серія iPhone 17 не отримає новітні 2-нанометрові чіпи від TSMC, але очікується технологія чіпів A19, яка, ймовірно, буде побудована на покращеному 3-нанометровому процесі.

Apple зазвичай оновлює iPhone швидшими та енергоефективними чіпами щороку, і очікується, що найкращий доступний у 2025 році чіп буде включений до iPhone 17 Slim.

TSMC працює над 2-нанометровими чіпами, але масове виробництво не очікується до кінця 2025 року, що буде запізно для моделей iPhone 17. Якщо роботи прискоряться, це може змінитися.

Порівняно з 3-нанометровою технологією чіпів, 2-нанометровий виробничий процес може забезпечити підвищення швидкості на 10-15 відсотків за тієї ж потужності або зниження енергоспоживання на 25-30 відсотків за тієї ж швидкості.

Чіпи, побудовані на покращеному 3-нанометровому процесі, не матимуть таких же переваг, як чіпи, побудовані на 2-нанометровому процесі, проте варто розраховувати на помірне підвищення швидкості процесора та графічного процесора.

З урахуванням сильної уваги Apple до штучного інтелекту, спеціалізований нейронний процесор для задач машинного навчання також, ймовірно, покращиться.

TSMC працює над своїм процесом N3P, масове виробництво якого має розпочатися наприкінці 2024 року. У порівнянні з ранніми версіями 3-нанометрових чіпів, чіпи N3P пропонують підвищену енергоефективність та збільшену щільність транзисторів.

За чутками, для висококласних моделей iPhone 17 буде до 12 ГБ оперативної пам'яті, і такий стрибок мав би сенс для дорожчого iPhone 17 Slim. Нині максимальний обсяг оперативної пам'яті становить 8 ГБ.