Эти 5 функций сделают iPhone 17 самым крупным обновлением за последние годы

Новый тонкий дизайн

Слухи окрестили новый iPhone, который планирует Apple, как "iPhone 17 Slim", но вряд ли Apple будет использовать такое название. Описание "тонкий" относится к более гладкому и тонкому дизайну устройства.

С моделью iPad Pro 12,9 дюйма с чипом M4 Apple уменьшила толщину более чем на миллиметр, получив самое тонкое устройство из когда-либо созданных компанией. Такой же фокус на тонком дизайне ожидается в 2025 году, и предстоящий iPhone, как говорят, будет "значительно тоньше" нынешних моделей iPhone.

Никто не знает, насколько тонким сделает этот iPhone Apple, но iPad Pro толщиной всего 5,1 мм может служить образцом того, чего следует ожидать.

Что касается размера, то ожидается, что iPhone 17 Slim будет находиться где-то между 6,1-дюймовым iPhone 15 Pro и 6,7-дюймовым iPhone 15 Pro.

Отдельные слухи указывают на размеры экрана в 6,55, 6,6 и 6,65 дюйма, на которых остановилась Apple, что сделало бы его меньше, чем iPhone 15 Pro Max (и предполагаемый iPhone 16 Pro Max).

Хотя Apple использует титан для высококлассных моделей iPhone с прошлого года, по слухам, iPhone 17 Slim будет иметь алюминиевый корпус.

Первые слухи об этом устройстве действительно указывали на то, что оно заменит "Plus" iPhone в линейке Apple, но более поздняя информация указывает на новый высококлассный iPhone, который будет еще дороже, чем Pro Max.

Судя по слухам, iPhone 17 Slim будет похож на iPhone X 2017 года. iPhone X стал крупным скачком в технологиях, и он продавался вместе со стандартными моделями iPhone 8.

Похоже, что мы получим iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и этот новый высококлассный iPhone 17 Slim, а Apple полностью откажется от модели Plus. iPhone 17 Slim может быть дороже iPhone 15 Pro Max, который в настоящее время стоит от 1199 долларов.

Перемещенные камеры

Наряду с более тонким и легким дизайном, высококлассный iPhone 17 может иметь первую крупную модернизацию задней камеры. По слухам, камеры могут быть перемещены из верхнего левого угла iPhone в верхний центр, что может привести к дизайну, похожему на Google Pixel.

Pixel 8 Pro имеет выступающую полосу на задней панели устройства, в которой расположены три камеры, лазерный датчик автофокуса и вспышка.

Apple все еще тестирует дизайны для iPhone 17, но перемещенный блок камеры является возможным вариантом.

Улучшения дисплея

Технология дисплея ProMotion, которая позволяет использовать переменную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, ожидается для всех моделей iPhone в 2025 году, включая высококлассную модель, но более важной новостью является то, что по слухам Apple использует новое покрытие дисплея.

По словам, новое покрытие имеет улучшенные антибликовые свойства и лучшую устойчивость к царапинам, чем текущее покрытие Ceramic Shield. В утечках его описывают как "супертвердый антибликовый слой".

Apple использует Ceramic Shield с 2020 года. Это гибридный материал из керамического стекла, разработанный в партнерстве с Corning.

С тех пор Corning внесла улучшения в свои защитные стеклянные продукты, а материал Gorilla Armor компании снижает отражательную способность до 75 процентов, а также повышает защиту от падений и устойчивость к царапинам.

Corning имеет давние отношения с Apple, и, хотя Gorilla Armor был разработан для Samsung, Corning может создать аналогичный продукт для Apple.

Лучшая селфи-камера и изменения Dynamic Island

Ожидается, что уменьшенный Dynamic Island, занимающий меньше места на экране, появится в новом iPhone 17. Годами ходят слухи о технологии Face ID под экраном, и мы можем увидеть первые намеки на нее в 2025 году.

Будут меньшие отверстия и вырез в форме таблетки для фронтальной камеры, но похоже, что Apple пока не достигнет своих целей по дизайну с полностью экранным дисплеем.

В рамках перепроектирования Dynamic Island, по слухам, Apple будет использовать фронтальную камеру на 24 мегапикселя, что станет улучшением по сравнению с текущей селфи-камерой на 12 мегапикселей.

Она будет оснащена шестиэлементным объективом для улучшения качества изображения, а увеличение разрешения позволит захватывать больше деталей и выполнять более сильное кадрирование без потери качества.

Более быстрые чипы

Похоже, серия iPhone 17 не получит новейшие 2-нанометровые чипы от TSMC, но ожидается технология чипов A19, которая, вероятно, будет построена на улучшенном 3-нанометровом процессе.

Apple обычно обновляет iPhone более быстрыми и энергоэффективными чипами каждый год, и ожидается, что лучший доступный в 2025 году чип будет включен в iPhone 17 Slim.

TSMC работает над 2-нанометровыми чипами, но массовое производство не ожидается до конца 2025 года, что будет слишком поздно для моделей iPhone 17. Если работы ускорятся, это может измениться.

По сравнению с 3-нанометровой технологией чипов, 2-нанометровый производственный процесс может обеспечить повышение скорости на 10-15 процентов при той же мощности или снижение энергопотребления на 25-30 процентов при той же скорости.

Чипы, построенные на улучшенном 3-нанометровом процессе, не будут иметь таких же преимуществ, как чипы, построенные на 2-нанометровом процессе, однако стоит рассчитывать на умеренное повышение скорости процессора и графического процессора.

С учетом сильного внимания Apple к искусственному интеллекту, специализированный нейронный процессор для задач машинного обучения также, вероятно, улучшится.

TSMC работает над своим процессом N3P, массовое производство которого должно начаться в конце 2024 года. По сравнению с ранними версиями 3-нанометровых чипов, чипы N3P предлагают повышенную энергоэффективность и увеличенную плотность транзисторов.

По слухам, для высококлассных моделей iPhone 17 будет до 12 ГБ оперативной памяти, и такой скачок имел бы смысл для более дорогого iPhone 17 Slim. В настоящее время максимальный объем оперативной памяти составляет 8 ГБ.