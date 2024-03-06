Ці 4 знаки Зодіаку - нестерпні тещі. Ви в списку?

Овен

У момент її наближення до вашого будинку ви відчуватимете, ніби на вас йде цунамі. Вона ураганом увірветься до вашої оселі, однак удаватиме, що вона не зацікавлена у вашому приватному житті. Будьте обережні - її інтерес до особистих подій може бути значно більшим, аніж ви можете собі уявити.

А тема домашніх обов'язків буде однією з головних мішеней її прискіпливості, тому що її дитина "страждає" через те, як ви готуєте, прибираєте чи ще щось. Вона імпульсивна та обожнює бути у всьому босом, а не просто учасницею. І саме тому важливо протистояти їй з самого початку і зупинити цей потужний вихор.

Тельці

Вона буде пишатися своїм "улюбленцем", але коли ви найменше очікуєте, вона нагадає вам про ваші невдачі - це означає, що їй щось не сподобалося. Вона матеріаліст, але водночас корисний фінансовий радник. До того ж вона буде безжально вимагати чистоти й порядку.

Якщо ж ви хочете задобрити її подарунком, обов'язково зробіть акцент на увазі, а не на вартості. Адже передусім її буде цікавити не розкішність подарунка, а його суть. А от якщо ви залишаєте її няньчити своїх дітей на довгий час, будьте обережні - є ризик, що внаслідок виховання вони будуть вередливі.

Інколи тещі - просто жахливі (ілюстративне фото: Freepik)

Близнюки

Якщо ви справите на неї гарне враження, це буде схоже на виграш у лотерею. Її важко зрозуміти, тому що вона думає одне, говорить інше, а робить третє. Але вона ідеально підходить для роботи нянею, оскільки має велике почуття відповідальності.

У неї є потреба втручатися в особисте життя доньки, тому що це те, що її цікавить. Але у ваших щоденних суперечках вона не завжди буде на боці своєї дитини. Однак не тому, що вона вас дуже любить, а через почуття справедливості або тимчасово позитивний настрій.

Рак

Вона не надто небезпечна, але здатна плакати крокодилячими сльозами через кожну дрібницю. Теща-Рак занадто чутлива, а її постійна зміна настрою робить її образливою.

Не намагайтеся їй брехати, адже у неї неймовірна інтуїція, а що стосується її кулінарії, то просто використовуйте такі слова, як досконало, дивовижно, смачно. В іншому разі вона моментально додасть вас до свого чорного списку.

Однак варто пам'ятати, що все, що вона робить, вона робить, щоб бути ближче до своїх дітей і родини.