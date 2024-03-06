Эти 4 знака Зодиака - невыносимые тещи. Вы в списке?

Овен

В момент ее приближения к вашему дому вы будете чувствовать, будто на вас идет цунами. Она ураганом ворвется в ваш дом, однако будет притворяться, что она не заинтересована в вашей частной жизни. Будьте осторожны - ее интерес к личным событиям может быть значительно больше, чем вы можете себе представить.

А тема домашних обязанностей будет одной из главных мишеней ее придирчивости, потому что ее ребенок "страдает" из-за того, как вы готовите, убираете или еще что-нибудь. Она импульсивна и обожает быть во всем боссом, а не просто участницей. И именно поэтому важно противостоять ей изначально и остановить этот мощный вихрь.

Тельцы

Она будет гордиться своим "любимцем", но когда вы меньше всего ожидаете, она напомнит вам о ваших неудачах - это значит, что ей что-то не понравилось. Она материалист, но в то же время полезный финансовый советчик. К тому же она будет безжалостно требовать чистоты и порядка.

Если же вы хотите задобрить ее подарком, обязательно сделайте акцент на внимании, а не на стоимости. Ведь, прежде всего, ее будет интересовать не роскошь подарка, а его суть. А вот если вы оставляете ее нянчить своих детей на долгое время, будьте осторожны - есть риск, что в результате воспитания они будут привередливы.

Иногда тещи - просто ужасные (иллюстративное фото: Freepik)

Близнецы

Если вы произведете на нее хорошее впечатление, это будет похоже на выигрыш в лотерею. Ее трудно понять, потому что она думает одно, говорит другое, а делает третье. Но она идеально подходит для работы няней, поскольку обладает большим чувством ответственности.

У нее есть потребность вмешиваться в личную жизнь дочери, потому что это то, что ее интересует. Но в ваших повседневных спорах она не всегда будет на стороне своего ребенка. Однако не потому, что она вас очень любит, а из-за чувства справедливости или временно положительного настроения.

Рак

Она не слишком опасна, но способна плакать крокодиловыми слезами из-за каждой мелочи. Теща-Рак слишком чувствительна, а ее постоянное изменение настроения делает ее обидчивой.

Не пытайтесь ей врать, ведь у нее невероятная интуиция, а что касается ее кулинарии, то просто используйте такие слова, как идеально, удивительно, вкусно. В противном случае она моментально добавит вас в свой черный список.

Однако следует помнить, что все, что она делает, она делает, чтобы быть ближе к своим детям и семье.