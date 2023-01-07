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Ці 4 знаки Зодіаку можуть одружитися в 2023 році, а ще 2 знайдуть кохання: кому пощастить?

Гороскоп кохання для знаків Зодіаку на 2023 рік (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гороскоп на 2023 рік повідає, на які знаки Зодіаку чекають серйозні зміни в особистому житті.

Яким знакам Зодіаку пощастить у коханні, пише Sante Plus.

Хто одружиться у 2023 році?

Телець

Самотні Тельці, ймовірно, скріплять свій союз у холодну пору року, якщо вони не захочуть відправитися відсвяткувати весілля до теплих країн.

Зірки обіцяють їм одружитися у лютому чи жовтні. Ви відчуєте щастя та вирішите присвятити себе довгостроковим стосункам. Після того, як ви знайдете відповідну людину, ви будете прагнути подальшого офіційного оформлення ваших відносин.

Близнюки

Юпітер у Овні відкриває перед Близнюками нові горизонти. Якщо ви відчуваєте, що знайшли потрібну людину, ви зможете зближуватися з нею далі. Травень буде вашим місяцем!

Діва

Через те, що ваша стихія - це Земля, рік буде багатий на нові проекти. Нова енергія з'явиться у ваших відносинах та підштовхне вас до підтримки вашого партнера. Любов розтопить ваше серце, попри ваші страхи.

Зірки прогнозують сильний любовний союз у березні, квітні, травні чи жовтні. У цей час ви вирішите поєднатися зі своїм партнером.

Терези

Терези будуть дуже задоволені своїм особистим життям у 2023 році. Цей любовний знак запросто зможе знайти відповідну людину. Ваше серце так битиметься, що ви з нетерпінням чекатиме моменту, щоб сказати "так".

Ви відчуєте, що нарешті знайшли ту людину, з якою хочете провести залишок свого життя. Вдале та емоційне весілля відбудеться у березні, червні або, можливо, вересні.

Хто зустріне кохання у 2023 році?

Овен

Енергія Юпітера в Овні та Венери у Леві змусить вас знайти кохання. У Овна 2023 рік буде відмінним!

Ви без вагань освідчитесь у коханні людині, яка "викрала" ваше серце. Хоча деякі вважають, що це занадто швидко, ви будете швидко діяти, адже це кохання!

Стрілець

У 2023 році Стрілець буде у центрі уваги. Дуже ймовірно, що вам доведеться прожити найкращий рік у своєму житті.

Ви сяятимете цього року. Тому ви отримаєте багато знаків прихильності та уваги. На вас чекає незабутня пригода, яка змінить ваше життя.

Цього року ви звільните у своєму серці місце для справжніх почуттів.

Читайте також, які знаки тварин за китайським календарем в рік Кролика знайдуть успіх і удачу.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, які розбагатіють у 2023 році.

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