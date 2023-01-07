Эти 4 знака Зодиака могут вступить в брак в 2023 году, а еще 2 найдут любовь: кому повезет?

Кто вступит в брак в 2023 году?

Телец

Одинокие Тельцы, вероятно, скрепят свой союз в холодное время года, если только они не захотят отправиться отпраздновать свадьбу в теплые страны.

Звезды обещают им вступление в брак в феврале или октябре. Вы почувствуете счастье и решите посвятить себя долгосрочным отношениям. После того, как вы найдете подходящего человека, вы будете стремиться к дальнейшему официальному оформлению ваших отношений.

Близнецы

Юпитер в Овне открывает перед Близнецами новые горизонты. Если вы чувствуете, что нашли нужного человека, вы сможетесближаться с ним дальше. Май будет вашим месяцем!

Дева

Так как ваша стихия - это Земля, год будет богат новыми проектами. Новая энергия появится в ваших отношениях и подтолкнет вас к поддержке вашего партнера. Любовь растопит ваше сердце, несмотря на ваши страхи.

Звезды прогнозируют сильный любовный союз в марте, апреле, мае или октябре. В это время вы решите объединиться со своим партнером.

Весы

Весы будут очень удовлетворены своей личной жизнью в 2023 году. Этот любовный знак запросто сможет найти подходящего человека. Ваше сердце будет так биться, что будет с нетерпением ждать момента, чтобы сказать "да". Вы почувствуете, что наконец-то нашли того человека, с которым хотите провести остаток своей жизни. Удачная и эмоциональная свадьба состоится в марте, июне или, может быть, сентябре.

Кто встретит любовь в 2023 году?

Овен

Энергия Юпитера в Овне и Венеры во Льве заставит вас найти любовь. У Овна 2023 год будет отличным!

Вы без колебаний признаетесь в любви человеку, который "похитил" ваше сердце. Хотя некоторые посчитают, что это слишком быстро, вы будете быстро действовать, ведь это любовь!

Стрелец

В 2023 году Стрелец будет в центре внимания. Очень вероятно, что вам предстоит прожить лучший год в своей жизни.

Вы будете сиять в этом году. Поэтому вы получите много знаков привязанности и доброты. Вас ждет незабываемое приключение, которое изменит вашу жизнь.

В этом году вы освободите в своем сердце место для настоящих чувств.