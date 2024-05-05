Ці 4 прості поради допоможуть зменшити суми у платіжках за газ. Ось що треба зробити

Дотримання кількох простих правил допоможе зменшити витрати газу і при цьому не відчути дискомфорт через якісь обмеження.
Про те, що зробити, щоб менше платити за газ, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу.
Під час приготування їжі дотримуйтесь цих порад:
Конденсаційні котли є нагрівачами з найвищим коефіцієнтом корисної дії. Вони допомагають зекономити до 10-15% газу.
Для коректної роботи приладу треба регулярно очищувати теплообмінник від осаду, бо через шар накипу вода грітиметься довше. Також періодично треба перевіряти стан труб і очищувати їх. Перед вибором нової техніки вивчіть її характеристики.
Газові водонагрівачі чи двоконтурні котли мають регулятори температури нагріву. Варто на них встановлювати мінімальні позначки, щоб вода нагрівалась до комфортної для вас температури і її не довелося розбавляти холодною.
Експерти також радять регулярно очищувати або замінювати тен, бо через появу осаду на ньому збільшується час нагріву води й, відповідно, витрати газу.
Якщо у вас опалення на газовому котлі, то варто встановити на батареї терморегулятори, щоб налаштувати комфортну температуру обігріву. Варто врахувати, що на неї впливає площа приміщення, кількість вікон, кутові стіни, наявність килимів тощо.
Також це дозволить коригувати температуру за потребами членів сім'ї, наприклад підліткам зазвичай не комфортно у надто опалених приміщеннях, натомість людям літнього віку - навпаки.
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